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Hatayspor Mersin'de Galatasaray'la karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak. Mücadele öncesi Hatay'da Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic'in sakatlığı bulunuyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:09
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Hatayspor Mersin'de Galatasaray'la karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Hatayspor'un bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

Galatasaray karşısında galibiyet arayacak Hatay ekibi, bu maça Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda hazırlandı.

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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