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Hatayspor hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 mağlup oldu!

Dünya Kupası dolayısıyla liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan İtalya Serie A takımlarından Lazio, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’u 5-2 mağlup etti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 23:02
Hatayspor hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 mağlup oldu!

Hatayspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile kozlarını paylaştı. Manavgat Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede 34'üncü dakikada Laziolu Vecino, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından yapılan santra vuruşuyla hızlı bir şekilde rakip alana geçen Hatayspor'da El Kaabi, 35'inci dakikada düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımı adına beraberliği sağladı: 1-1. 37'nci dakikada Hatayspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde, maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken Immobile atışı gole çevirip skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında gelişen Lazio atağında topu önünde bulan Pedro ceza sahsının içinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve ilk yarı İtalya temsilcisinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Hatayspor, 48'inci dakikada geliştirdiği atakta Ze Luis topu filelere göndererek skoru 3-2'ye taşırken, Lazio 64'üncü dakikada penaltıdan Zaccagni ve 75'inci dakikada Luka Romero ile 2 gol daha bularak karşılaşmayı 5-2 kazandı.


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