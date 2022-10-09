Haberler Hatayspor Hatayspor Alanyaspor maçı CANLI

Hatayspor Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından ilk maçından 3 puanla ayrılan Hatayspor, Alanyaspor'u devirerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Alanyaspor ise 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek isityor. Hatayspor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:57
Hatayspor Alanyaspor maçı CANLI

Hatayspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
HATAYSPOR: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ
ÜMRANİYESPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Alanyaspor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
EURO 2024 kura çekimi sona erdi: Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması!
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması!
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt!
KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır?
EYT'lilerin maaş hesabı için detaylar netleşti!
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı 19:37
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 19:36
7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 19:28
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum 19:18
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! 18:59
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! 18:55
Daha Eski
Tolgay ile Merih yenişemedi! Tolgay ile Merih yenişemedi! 18:16
Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" 18:07
Erzurumspor deplasmanda kazandı! Erzurumspor deplasmanda kazandı! 18:01
Monza evinde rahat kazandı! Monza evinde rahat kazandı! 17:58
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 17:43
Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... 17:42