Hatayspor Alanyaspor maçı CANLI

Hatayspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
HATAYSPOR: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Aabid, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ
ÜMRANİYESPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Efkan, Umut, Doumbia, Efecan, Candeias, Hassan
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Alanyaspor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.