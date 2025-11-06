CANLI SKOR ANA SAYFA
Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde

Genç milli halterciler Avrupa’nın zirvesinde

Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 19'u altın toplam 49 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekip genç erkekler kategorisinde 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz, 23 yaş altı erkekler kategorisinde de 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç kadınlar kategorisinde ise 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz ve 23 yaş altı kadınlarda 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya alan milli halterciler, Avrupa ikincisi oldu. Öte yandan Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 23 yaş altı erkekler kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
