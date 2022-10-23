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Milli halterci Sara Yenigün'den tarihi başarı! Avrupa şampiyonu oldu

87 kiloda milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 16:56
Milli halterci Sara Yenigün'den tarihi başarı! Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres şehrinde devam eden organizasyonun sekizinci gününde 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlı halterci, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloluk dereceyle üç altın madalya elde etti.

Bu sonuçla millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.

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