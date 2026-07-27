TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen seçmelerde yarışmacılar, hayallerindeki ana kadro önlüğüne kavuşmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. 27 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde adaylar iki aşamalı zorlu bir sınav verdi. Şeflerin belirlediği konsept ve malzeme doğrultusunda en başarılı tabağı çıkaran isim, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 10. yarışmacı olmayı başardı. Ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında "MasterChef 10. yarışmacı kim oldu?", "MasterChef ana kadroya kim girdi?", "27 Temmuz MasterChef önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef güncel ana kadro listesi" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 27 Temmuz 2026 gecesi yaşanan tüm gelişmeler, şeflerin kararı ve MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 10. isim...

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU? (27 TEMMUZ 2026)

İki etaplı seçme gecesinin ilk turunda şeflerin istediği tekniği ve lezzeti en iyi yansıtan yarışmacılar finale kalmayı başardı. Yaratıcılık etabında ise gecenin ürünüyle en dengeli ve şık tabağı hazırlayan yarışmacı, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'ten tam not alarak 10. ana kadro önlüğünün sahibi oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadeleler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen 8 yarışmacı sırasıyla şu şekildedir:

Batuhan (1. Ana Kadro Yarışmacısı) Nilay (2. Ana Kadro Yarışmacısı) Hasan Alp (3. Ana Kadro Yarışmacısı) Şiringül (4. Ana Kadro Yarışmacısı) Enes (5. Ana Kadro Yarışmacısı) Eyyüp Can (6. Ana Kadro Yarışmacısı) Demirhan (7. Ana Kadro Yarışmacısı) Nurten (8. Ana Kadro Yarışmacısı) Şadi (9. Ana Kadro Yarışmacısı)

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Ana kadro mücadelesinde son tura kadar yükselen ancak kadroyu kıl payı kaçıran yarışmacılar arasından yedek kadroya giren isimler Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma olarak belirlendi. Pazar akşamki yarışın ardından yeni yedek yarışmacıların kimler olacağı da merakla bekleniyor.