Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor?

Yaz aylarına girmeden önce uzun bir tatil planı yapmak isteyen milyonlarca çalışan ve öğrenci, Kurban Bayramı takvimini inceliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle "Bayram tatili 9 gün olacak mı, Pazartesi ve Salı idari izin sayılır mı?" beklentisi arttı. Merakla beklenen resmi tatil günleri ve tatili uzatma formülleri haberimizde...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.

İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Resmi Tatil - Saat 13:00 itibarıyla başlar)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Resmi Tatil)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili pazartesi ve salı (arefe) günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte resmen 9 güne uzatılmıştır. Bu kararla birlikte kamu çalışanları, belediyeler ve idari izin uygulayan özel sektör kuruluşları için bayram tatili 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı mesai bitimiyle birlikte başlayacaktır.

GÜN GÜN 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ:

23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu tatili (Başlangıç)

24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili

25 Mayıs Pazartesi: İdari İzin (Tatile dahil edildi)

26 Mayıs Salı: Arefe Günü (İdari İzin - Normalde Yarım Gün)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün (Resmi Tatil)

31 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili (Bitiş)

Özel Sektör İçin Önemli Not: 9 günlük tatil kararı kamu personellerini (memurları) doğrudan kapsamaktadır. Özel sektör çalışanlarının tatil süresi ve işe başlama tarihleri, çalışılan firmanın veya işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Resmi olarak özel sektör için zorunlu tatil 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlar ve 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erer.

BUGÜN İTİBARIYLA BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Kurban Bayramı'nın arefe günü olan 26 Mayıs Salı gününe 8 gün, bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba gününe ise tam 7 gün kalmıştır.