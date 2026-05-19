Ziraat Türkiye Kupası
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı yaşanırken, vatandaşların gözü kulağı yılın ikinci büyük dini bayramına çevrildi. "2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor?" sorularının yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile netleşti. 18 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Kurban Bayramı'na tam 9 gün kaldı. İşte arefe günü, bayramın 1. günü ve tatil planı yapanlar için tüm takvim detayları...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 08:11
Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili ayın kaçında başlıyor?

Yaz aylarına girmeden önce uzun bir tatil planı yapmak isteyen milyonlarca çalışan ve öğrenci, Kurban Bayramı takvimini inceliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle "Bayram tatili 9 gün olacak mı, Pazartesi ve Salı idari izin sayılır mı?" beklentisi arttı. Merakla beklenen resmi tatil günleri ve tatili uzatma formülleri haberimizde...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.

İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Resmi Tatil - Saat 13:00 itibarıyla başlar)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Resmi Tatil)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herhangi bir ekstra idari izin kararı gelmediği sürece, resmi tatil takvimine göre Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 13:00 itibarıyla (öğleden sonra) yarım gün olarak başlayacak. Takip eden Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise tam gün resmi tatil uygulanacak.

BUGÜN İTİBARIYLA BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. Kurban Bayramı'nın arefe günü olan 26 Mayıs Salı gününe 8 gün, bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba gününe ise tam 8 gün kalmıştır.

