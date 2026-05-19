BİM aktüel ürünler kataloğu | Bu Cuma BİM'e neler geliyor?

Yaz aylarının ve tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte perakende zincirlerinin indirim afişleri mercek altına alınıyor. Milyonların merakla beklediği "22 Mayıs 2026 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu" resmi olarak yayımlandı. Bu cuma BİM market raflarında elektrikli bisikletlerden kamp malzemelerine, plaj ürünlerinden akıllı televizyonlara kadar yüzlerce ürün avantajlı fiyatlarla yer alacak. İşte haftanın öne çıkan fırsatları ve güncel BİM aktüel tam listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 10:31
BİM 22 MAYIS CUMA KATALOĞU 2026
Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, ~25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL
Termo Piknik Çantası (~25 L, ~25x30x30 cm): 199,00 TL
Termo Piknik Çantası (~15 L, ~20x27x27 cm): 179,00 TL
Termo Piknik Çantası (~8 L, ~21x30 cm): 159,00 TL
Piknik Hasırı (~150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL
Piknik Hasırı (~120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL
Plaj Hasırı (~70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL
Pvc Masa Örtüsü (~140x180 cm): 159,00 TL
Mutfak Önlüğü (~63x78 cm): 149,00 TL
Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL
Mangal Katlanır Sehpa (30x50 cm, 304 krom çelik ızgara): 990,00 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan (Galvaniz gövde, en: 27 cm, boy: 40 cm, yükseklik: 20 cm): 795,00 TL
Şiş Çöp Adana (450 g, 304 krom çelik, 3'lü / 6'lı): 279,00 TL
Mangal Kömürü Briket (~5 kg): 275,00 TL
Tutuşturucu Jel (~1 L): 69,00 TL
Çıra Doğal Reçineli (~140 g): 27,00 TL
Mangal Yelpazesi (Farklı renklerde): 12,50 TL
Katlanabilir Plaj Yatağı (~50x145x2 cm): 399,00 TL
Maisonette Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm, %100 Pamuk): 219,00 TL
Maisonette Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm, %100 Pamuk): 349,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm): 189,00 TL
Dagi Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm): 169,00 TL
Fitilli Plaj Havlusu (~70x140 cm): 149,00 TL
Dagi Peştamal (~90x170 cm): 159,00 TL
Jakarlı Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Müslin Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Armürlü Peştamal (~80x160 cm): 119,00 TL
Panço Çocuk (~60x120 cm): 219,00 TL
Dagi Plaj Çantası (~33x50x15 cm, astarlı, fermuarlı): 349,00 TL
Hasır Kol Çantası Kadın (~44x28 cm, askı ölçüsü ~68 cm): 349,00 TL
Jüt Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 199,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 189,00 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü (Uv korumalı, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Kral Şakir): 149,00 TL
London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü (Uv güneş ışınlarına karşı korumalı): 149,00 TL
Kep Şapka Kadın-Erkek (%100 Pamuk): 89,00 TL
Plaj Giyim ve Deniz Şortları
Dagi Kadın Elbise (Standart beden, %100 Viskon): 549,00 TL
Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu (M, L): 359,00 TL
Dagi Erkek Deniz Şortu (Su itici kumaş): 299,00 TL
Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu (L, XL, astarlı, su itici kumaş): 299,00 TL
Baskılı Erkek Deniz Şortu (Bordo L, Mavi M, su itici kumaş): 179,00 TL
Erkek Çocuk Deniz Şortu (Kırmızı 3/4 yaş, Mavi 5/6 yaş, astarlı, su itici kumaş): 139,00 TL
Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti: 599 TL
Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi: 699 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz: 479 TL
Intex Çocuk Şişme Renkli Havuz (132 L): 425 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz (Küçük): 259 TL
Intex Benim İlk Havuzum: 199 TL
Aqua Line Fileli Deniz Yatağı: 399 TL
Intex Klasik Renkli Şekilli Deniz Yatağı: 269 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (107 cm): 289 TL
Intex Neon Renkli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Lastik Desenli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (Küçük - 51 cm): 89 TL
Intex Sevimli Hayvanlar Şekilli Deniz Simiti: 199 TL
Intex Figürlü Deniz Simiti: 169 TL
Intex Hacıyatmaz: 329 TL
Intex Deniz Topu: 85 TL
Intex Renkli Desenli Deniz Topu: 99 TL
Actifoam Ocean Yüzme Tahtası: 299 TL
Intex Desenli Çocuk Deniz Yeleği: 150 TL
Intex Sarı Deniz Yeleği: 289 TL
The Ebby Pompalı Basmalı Çelik Termos (~4 L): 2.129,00 TL
The Ebby Komple Çelik Termos (~3 L): 1.199,00 TL
North Pacific Plaj Şemsiyesi (~200 cm, UV Korumalı): 949,00 TL
Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL
Kamp Sandalyesi (Taşıma çantalı, telefon ve bardak bölmeli): 349,00 TL
Mounty Plaj Sandalyesi (Katlanabilir tasarım): 349,00 TL
Plastik Şemsiye Bidonu (~20 L): 299,00 TL
Hawa Şemsiye Sabitleme Aparatı: 89,00 TL
Kamp ve Bahçe Mobilyaları
Mounty Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti (4 adet tabure dahil): 2.199,00 TL
Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi (Barbie / Hot Wheels): 359,00 TL
Plaj ve Bahçe Oyun Setleri
Aqua Line Ayak Pompası (~23x15 cm): 249,00 TL
Piccolo Mondi Oyuncak 2'li Tenis Seti Çocuk: 229,00 TL
Intex El Pompası (~29 cm): 199,00 TL
MGS Plaj Oyun Kovası Seti (+3 Yaş): 149,00 TL
North Pacific Badminton Seti (2 Raket, 3 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Plaj Raketi 2'li (2 Raket, 1 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Catchball Seti: 119,00 TL
Yazlık Çocuk Oyuncakları ve Aksesuarlar
Piccolo Mondi Elektronik Oyuncak Su Atıcısı: 655,00 TL
Piccolo Mondi Hayvan Figürlü Su Atıcısı: 179,00 TL
Piccolo Mondi Süngerli Su Atıcı: 149,00 TL
Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncağı: 119,00 TL
Piccolo Mondi Karma Su Plaj Oyuncakları: 99,00 TL
Lelta Oyuncak Deniz Kızı Bebek: 79,00 TL
Naturalove Toka Seti (4'lü): 75,50 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Tekli Köpük Balon: 17,50 TL
DİĞER
