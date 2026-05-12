Kurban Bayramı arefe ne zaman 2026? Bayram arefesi hangi gün?

2026 yılı dini günler takvimiyle beraber Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı sorusu yanıt buldu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü, bu yıl bahar aylarının sonuna rastlıyor. Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi, hafta ortasında başlayacak olan 4 günlük bayram tatilinin habercisi oldu. Vatandaşlar, arefe günü yarım gün sürecek olan resmi tatili de değerlendirerek kurban kesim hazırlıklarını tamamlamayı ve bayram ziyaretleri için yola çıkmayı planlıyor. İşte Kurban Bayramı arefesi hakkında merak edilenler!

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil) Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil mevzuatına göre, dini bayramların arefe günleri yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 26 Mayıs 2026 Salı günü öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla kamu kurumları, bankalar ve noterler resmi tatile girecek. Vatandaşlar sabah saatlerinde resmi işlemlerini tamamlayabilecek, öğleden sonra ise bayram hazırlıklarına odaklanabilecekler.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin tavsiyelerine göre arefe günü sabah namazıyla birlikte başlayan teşrik tekbirleri, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından getirilmesi gereken en önemli vacip ibadetlerden biridir. Bu günün faziletinden yararlanmak isteyenler için Peygamber Efendimiz'in "En hayırlı dua, arefe günü yapılan duadır" hadisi ışığında bol bol dua etmek, zikir çekmek ve istiğfar getirmek tavsiye edilir. Özellikle geçmiş günahların bağışlanması için arefe günü tutulan orucun çok sevap olduğu, geçmiş ve gelecek birer yılın günahlarına kefaret olacağı müjdelenmiştir. Ayrıca bu mübarek günde Kur'an-ı Kerim okumak, ihtiyaç sahiplerine sadaka vermek ve İhlas Suresi gibi kısa ama fazileti büyük sureleri sıkça tekrarlamak, günün manevi ikliminden azami derecede istifade etmeyi sağlar. Arefe gecesini de ibadetle ihya etmek, bayram sabahına manevi bir hazırlıkla girmek açısından büyük önem taşımaktadır.