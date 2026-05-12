Kimler bayram ikramiyesi alabilir, alamaz? 2 maaş alan ikramiye alabilir mi?

2026 yılı Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazanırken, milyonların gözü banka hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyelerine çevrildi. Devletin emekli ve dar gelirli vatandaşı bayram öncesinde desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ikramiye uygulaması, bu yıl da geniş bir yelpazede binlerce kişiyi kapsıyor. Sosyal güvenlik sistemindeki farklı statüler nedeniyle "Kimler ikramiye alabilir?" sorusu her bayram öncesi olduğu gibi yeniden önem kazandı. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşların yanı sıra; gaziler, şehit yakınları ve güvenlik korucuları da bu bayram desteğinden yararlanacak olan asıl kitleyi oluşturuyor. Özellikle hisseli maaş alan dul ve yetimler için hesaplamaların nasıl yapılacağı merak konusuyken merak edilenleri haberimizde derledik.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak temel kitleyi Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu grubun yanı sıra yine SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olan diğer gruplar arasında yer almaktadır.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALMAYACAK?

Bayram ikramiyesi ödemeleri sadece SGK'dan gelir ve aylık alan kişilere yönelik bir uygulama olduğu için belirli sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar bu kapsamın dışında kalmaktadır. Bu çerçevede engelli maaşı alan vatandaşlar, evde bakım desteğinden yararlananlar ve muhtaçlık aylığı bağlanan kişiler bayram ikramiyesi alamayacak gruplar arasında bulunmaktadır. Ayrıca banka, sigorta gibi kurumların bünyesinde kurulan özel sandıklardan emekli olanlar da mevcut yasal düzenlemeye göre devlet tarafından ödenen bayram ikramiyesinden faydalanamamaktadır.

İKİ MAAŞ ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alan vatandaşlar için ikramiye ödemesinde "tek dosya üzerinden ödeme" kuralı uygulanmaktadır. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan hem de vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alan bir vatandaş iki ayrı ikramiye değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek bir dosya üzerinden ikramiye alabilmektedir. Sistem otomatik olarak hak sahibinin kendi emekliliği gibi daha yüksek ödeme hakkı bulunan dosyayı öncelikli sayarak tek bir tam ikramiye tutarını ilgili hesaba tanımlamaktadır.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

Vefat eden sigortalı yakınları üzerinden dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi tutarları, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre hesaplanmaktadır. Toplam ikramiye miktarı olan 4 bin TL üzerinden yapılan bu hesaplamada, maaş alma oranı yüzde 75 olan bir dul eşe 3 bin TL tutarında ödeme gerçekleştirilmektedir. Maaş oranı yüzde 50 olan hak sahipleri 2 bin TL ikramiye alırken, yüzde 25 oranında yetim aylığı alanlar ise 1.000 TL ödeme alma hakkına sahiptir. Birden fazla çocuk olması durumunda her bir çocuk kendi hissesine düşen tutarı ayrı ayrı alırken, toplam ödeme miktarı vefat eden sigortalının dosyasındaki pay dağılımına göre şekillenmektedir.