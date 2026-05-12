İstanbul'a kış geri dönüyor! Sıcaklık 10 derece birden düşecek!

Mayıs ayının ortasında İstanbul, adeta pastırma yazı tadında günler geçirirken atmosferdeki dengeler, 13 Mayıs itibarıyla tamamen değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bugün 23-25 derece bandında seyreden sıcaklıklar, yarın hızla düşüşe geçecek. Şehir, gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girerken, rüzgarın da kuzeyli yönlerden sert esmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak olan İstanbulluların, ani soğumaya karşı tedbirli olmaları ve şemsiyelerini yanlarına almaları büyük önem taşıyor. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu!

UZMANLARDAN 'KIŞ GERİ DÖNDÜ' UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Mayıs ayının ortasında yaşanan bu ani değişim için vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle 12 Mayıs Salı günü 23-25 derece bandında ölçülen sıcaklıkların 13 Mayıs'tan itibaren hızla düşmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık farkının 10 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Uzmanlar, ani soğumanın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların sert rüzgar ile sağanak yağışa karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.

SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'u etkisi altına alacak olan serin hava dalgası yaklaşık üç gün boyunca şehirde konaklayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine bakıldığında, soğumanın en şiddetli yaşanacağı günün 14 Mayıs Perşembe olacağı görülüyor. Bu tarihte en düşük sıcaklık 12 dereceye kadar inerken, soğuk hava dalgasının en belirgin etkisi 15 Mayıs Cuma sabahı termometrelerin 10 dereceyi göstermesiyle hissedilecek. Hafta sonu cumartesi gününden itibaren ise sıcaklıklar yeniden kademeli olarak yükselişe geçerek 22 derece seviyelerine ulaşacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Şehir genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar 13 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak. İlk gün rüzgarın hızıyla birlikte kuvvetli olması beklenen yağışlı sistem, 14 Mayıs Perşembe günü de aralıklarla devam ederek baraj doluluk oranlarına katkı sağlayacak. Yağışlı havanın 15 Mayıs Cuma günü yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakarak şehri terk etmesi bekleniyor. Ancak kısa süreli bir aranın ardından 17 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın İstanbul'da tekrar yüzünü göstermesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece olsa da, yağışla birlikte hissedilen sıcaklık hızla azalacak. Rüzgar hızı saatte 24 km'ye kadar çıkacak.

14 Mayıs Perşembe: Soğumanın en çok hissedildiği gün olacak. En yüksek sıcaklık 19 dereceye, en düşük sıcaklık ise 12 dereceye kadar gerileyecek. Gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek.

15 Mayıs Cuma: Yağışlar şehri terk etmeye başlasa da soğuk hava etkisini hissettirecek. Günün en düşük sıcaklığı 10 derece ile haftanın en soğuk sabahına işaret ediyor. Hava parçalı bulutlu olacak.

16 Mayıs Cumartesi: Sıcaklıklar yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle birlikte termometreler yeniden 22 dereceyi görecek.

17 Mayıs Pazar: Haftanın son gününde gök gürültülü sağanak yağışlar kısa süreliğine geri dönüyor. Sıcaklık ise 24 derece civarında seyrederek bahar normallerine yaklaşacak.