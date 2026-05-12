Canlı altın fiyatları | 12 Mayıs gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam mı edecek? Küresel ekonomideki gelişmelerin gölgesinde 12 Mayıs 2026 altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar "Altın almak için doğru zaman mı?" sorusuna yanıt ararken, serbest piyasadan gelen en yeni rakamları derledik. İşte çeyrek, gram ve tam altın fiyatlarında sabah durumu...

12 MAYIS SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,38 (Alış) - 45,40 (Satış)

◼EURO: 53,40 (Alış) - 53,43 (Satış)

◼STERLİN: 61,70 (Alış) - 61,75 (Satış)

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, altındaki mevcut tabloyu "hafta başı dengelenmesi" olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizlikler, ons altını 4.700 dolar bandının üzerinde tutmaya devam ediyor.

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.901,02 TL 6.901,91 TL Çeyrek Altın 11.195,00 TL 11.292,00 TL Yarım Altın 22.391,00 TL 22.570,00 TL Tam Altın 43.949,33 TL 44.812,96 TL Ata Altın 45.322,75 TL 46.462,52 TL 22 Ayar Bilezik 6.248,48 TL 6.302,73 TL Gümüş 125,78 TL 125,91 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Mayıs Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.