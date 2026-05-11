Kurban kesmenin şartları nelerdir, kimler kurban kesmelidir?

Kurban Bayramı öncesinde "Kurban kimlere vaciptir?" sorusu milyonların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban ibadetinin geçerlilik şartlarını ve hangi ölçüde zengin olanların bu ibadeti yapması gerektiğini detaylarıyla açıkladı. Temel ihtiyaçların dışında nisap miktarına ulaşanların yerine getirmesi gereken bu mali ibadet hakkında merak edilen tüm fıkhi detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:38 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:12
Kurban ibadeti için geri sayım başladı! İslam alemi için büyük önem taşıyan kurban ibadeti hakkında Diyanet'ten kritik bilgilendirmeler geldi. "Kurban kesmenin şartları nelerdir?" ve "Kurban kimlere düşer?" soruları, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, dinen zenginlik ölçüsü nedir? Kimler kurban kesmekle mükelleftir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel açıklamalarıyla kurban rehberi…

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; kurban kesmek, fıkhi bir terim olarak vacip bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre, gerekli şartları taşıyan her Müslüman için kurban kesmek vaciptir. Şafii mezhebine göre ise bu ibadet "sünnet-i müekkede" (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. Diyanet'e göre kurban kesmenin şartları şunlardır:

  1. Müslüman Olmak: İbadetler ancak Müslüman olanlar için birer yükümlülüktür.
  2. Akıl Sağlığı Yerinde Olmak: Akli dengesi yerinde olmayanlar ibadetten sorumlu değildir.
  3. Ergenlik Çağına Gelmiş Olmak: Dini hükümlere göre reşit olmak gerekir.
  4. Mukim Olmak: Seferis (yolcu) olmamak gerekir. Ancak seferi olanlar isterlerse kurban kesebilirler.
  5. Zenginlik (Nisap Miktarı): Temel ihtiyaçları ve borçları dışında belirli bir mali güce sahip olmak.

KURBAN KİMLERE DÜŞER?

Kurban kesmek için aranan mali sınır nisap miktarıdır. Dinimize göre; borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram altın veya bu değerde para/mala sahip olan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban nisabında, zekattan farklı olarak malın üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz.

