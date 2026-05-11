Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 11 Mayıs Sayısal Loto açıklandı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, haftanın ilk çekilişiyle bu akşam şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitledi. 11 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu. İşte 11 Mayıs 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

11 MAYIS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca liralık devreden ikramiye tutarıyla heyecanı zirveye taşıyan çekilişte, kazandıran numaralar açıklandı.

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

18 - 36 - 38 - 48 - 53 - 81 JOKER 74 + SÜPERSTAR 15

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekiliş sonuçlarını bilet numaranızla sorgulamak veya kazanan numaraların tam listesine ulaşmak için aşağıdaki resmi kanalları kullanabilirsiniz:

Millipiyangoonline.com: Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden tüm sonuçlara anında ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango Şans Oyunları Uygulaması: Akıllı telefonunuzdaki mobil uygulama ile biletinizi QR kod üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYE GRUPLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto'da 90 numara içinden 6 tanesi seçilerek oynanır. İkramiye kazanmak için; (6), (5+1), (5), (4), (3) ve (2) numara doğru tahmin edilmelidir.

6 Bilen: Büyük ikramiyeyi kazanır.

5+1 Bilen: Joker numarasıyla birlikte ikramiyesini katlar.

Süper Yıldız: Seçilen ekstra numara ile ikramiye tutarını ciddi oranda artırır.