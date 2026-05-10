Az önce deprem mi oldu? | 10 Mayıs son depremler listesi

Türkiye'de aktif fay hatları üzerindeki sismik hareketlilik, 10 Mayıs 2026 Pazar sabahında da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güne hafif sarsıntılarla uyanan birçok kişi, "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede oldu?" ve "Bugün deprem oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre özellikle Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde mikro ölçekli depremler kaydedildi. Türkiye son depremler listesi anbean güncellenirken, uzmanlar aktif fay hatları üzerindeki hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 10 MAYIS 2026
Bu sabah saat 07:14'te Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREMBüyüklük:3.6 (Ml)Yer:AkdenizTarih:2026-05-10Saat:07:14:36 TSİEnlem:34.83778 NBoylam:24.32139 EDerinlik:6.38 kmDetay:https://t.co/W9Reu5Nimq@afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2026
