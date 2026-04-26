1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar kapalı mı?

1 Mayıs resmi tatil mi sorusu 2026 yılı için milyonlarca çalışan ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu ile birleşen 3 günlük tatil imkânı oluşuyor. Bu kapsamda okullar, kamu kurumları, bankalar ve birçok resmi kuruluş 1 Mayıs günü kapalı olacak. Özel sektörde ise çalışma durumu kurumların kendi planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor.

1 MAYIS 2026 TATİL Mİ?

1 Mayıs, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm kademelerdeki okullar 1 Mayıs Cuma günü tatil olacaktır.

ÜNİVERSİTELER 1 MAYIS'TA TATİL Mİ?

Üniversitelerde eğitim-öğretime 1 günlük ara verilecektir.

BANKALAR VE BORSALAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ta bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul (BİST) kapalı olacaktır.

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler kapalı olurken, acil servisler hizmet vermeye devam edecektir.

3 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi, özellikle hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayanlar için uzun bir tatil imkanı doğuruyor.

Tatil Süreci: 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar.