CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları | 23 Nisan gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 23 Nisan gram altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketli dakikalar! 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olsa da, küresel piyasalardan gelen veriler ve serbest piyasadaki işlemler altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyenler veya düğün/bayram hazırlığı yapanlar için rakamlar güncellendi. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı...

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 06:51
Canlı altın fiyatları | 23 Nisan gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Nisan 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olsa da, küresel piyasalardaki gelişmeler ve serbest piyasadaki işlemler gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan canlı altın fiyatları listesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte, 23 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.794,50 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.795,43 TL

23 NİSAN PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,91 (Alış) - 44,93 (Satış)

◼EURO: 52,63 (Alış) - 52,69 (Satış)

◼STERLİN: 60,65 (Alış) - 60,75 (Satış)

Canlı altın fiyatları 23 Nisan 2026

ALTINDA TATİL GÜNÜ SEYRİ

23 Nisan Perşembe günü iç piyasaların kapalı olması sebebiyle banka makas aralıkları açık olabilir. Yatırımcıların işlem yaparken serbest piyasa ve banka kurlarını karşılaştırması önem arz ediyor. Ons altındaki küresel değişimler, bugün gram altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.794,50 TL 6.795,43 TL
Çeyrek Altın 11.089,00 TL 11.218,00 TL
Yarım Altın 22.157,00 TL 22.395,00 TL
Tam Altın 43.990,00 TL 44.854,23 TL
Ata Altın 45.364,68 TL 46.505,31 TL
22 Ayar Bilezik 6.216,24 TL 6.270,18 TL
Gümüş 109,72 TL 109,65 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Nisan Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a İsviçreli dinamo!
Galatasaray'a gol makinesi!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Okullarda "7 basamaklı" güvenlik dönemi: Bakan Mustafa Çiftçi yeni modeli açıkladı
G.Saray çeyrek finalde elendi!
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Daha Eski
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 01:20
G.Saray çeyrek finalde elendi! G.Saray çeyrek finalde elendi! 01:20
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 01:20
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 01:20