Canlı altın fiyatları | 23 Nisan gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 23 Nisan 2026 Perşembe günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olsa da, küresel piyasalardaki gelişmeler ve serbest piyasadaki işlemler gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan canlı altın fiyatları listesinde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte, 23 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.794,50 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.795,43 TL

23 NİSAN PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,91 (Alış) - 44,93 (Satış)

◼EURO: 52,63 (Alış) - 52,69 (Satış)

◼STERLİN: 60,65 (Alış) - 60,75 (Satış)

ALTINDA TATİL GÜNÜ SEYRİ

23 Nisan Perşembe günü iç piyasaların kapalı olması sebebiyle banka makas aralıkları açık olabilir. Yatırımcıların işlem yaparken serbest piyasa ve banka kurlarını karşılaştırması önem arz ediyor. Ons altındaki küresel değişimler, bugün gram altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsur olmaya devam ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.794,50 TL 6.795,43 TL Çeyrek Altın 11.089,00 TL 11.218,00 TL Yarım Altın 22.157,00 TL 22.395,00 TL Tam Altın 43.990,00 TL 44.854,23 TL Ata Altın 45.364,68 TL 46.505,31 TL 22 Ayar Bilezik 6.216,24 TL 6.270,18 TL Gümüş 109,72 TL 109,65 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Nisan Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.