Kuruluş Orhan bu akşam neden yok? 22 Nisan Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Her Çarşamba akşamı milyonları ekran başına toplayan Kuruluş Orhan, bu hafta yerini yeşil sahalardaki kıyasıya mücadeleye bırakıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği kritik maç, canlı yayınla ATV ekranlarından spor severlerle buluşacak. Kanalın yayın haklarına sahip olduğu bu önemli spor organizasyonu nedeniyle, dizinin aksiyon dolu 22. bölümü zorunlu olarak ertelendi. Dizinin hayranları "Kuruluş Orhan neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündeme taşırken, yeni bölüm yayın tarihi de netleşti. İşte detaylar!

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yayınlanmama sebebi, ATV'nin Ziraat Türkiye Kupası resmi yayıncısı olmasıdır. Çeyrek final turu kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Maçın önü ve sonundaki özel yayınlarla birlikte tüm akşam kuşağının spor içeriğine ayrılması, Kuruluş Orhan'ın bu haftalık yayın akışından çıkarılmasına neden oldu.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV yayın akışına ve dizi çekim takvimine göre, aksilik olmaması durumunda dizinin merakla beklenen yeni bölümünün 29 Nisan 2026 tarihinde yayınlanması planlanıyor. Kanalın yeni bölümü tamamen iptal etmek yerine "tekrar bölümü" yayınlaması, izleyici kitlesinin yayın saatinde kanalda tutulmasını ve olayların takibini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bir haftalık aranın ardından 29 Nisan'da yayınlanacak olan yeni bölümde, Orhan Bey'in Bizans kalesine yönelik gizli planları ve oba içerisindeki hainlere karşı yürüttüğü amansız mücadele hız kesmeden devam edecek. Fragmanı yayınlanan 22. bölüm, şimdiden sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.