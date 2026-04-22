1 Mayıs hangi gün 2026? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne gününe denk geliyor?

Türkiye'de sosyal haklar ve dayanışma kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, tatil takvimi üzerindeki belirsizlikler yerini yoğun bir hazırlık sürecine bıraktı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların ve etkinliklerin odağında yer alacak olan Mayıs ayının ilk günü, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için yılın en beklenen dönemlerinden birini işaret ediyor. İşçi ve Emekçi Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini merak edenler için detayları derledik.

1 MAYIS 2026 HANGİ GÜN?

2026 yılında 1 Mayıs CUMA gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birleşecek olan İşçi ve Emekçi Bayramı, öğrenci ve çalışanlara 3 günlük tatil imkanı sunuyor.

İŞÇİ BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması, otomatik olarak Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir dinlenme süreci oluşturuyor.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil statüsü nedeniyle cuma günü birçok kurumda mesai yapılmayacak:

Okullar ve Üniversiteler: Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tüm eğitim kurumları tatil edilecek.

Resmi Daireler: Valilikler, kaymakamlıklar ve tapu müdürlükleri gibi kamu kurumları kapalı olacak.

Bankalar ve Borsa: Finans merkezleri ve borsa İstanbul işlem görmeyecek; EFT/Havale işlemleri ilk iş gününe sarkabilecek.

Sağlık Hizmetleri: Hastanelerin poliklinikleri kapalı olsa da acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS NEDEN İŞÇİ BAYRAMI?

1 Mayıs, bir takvim yaprağı ya da sadece bir tatil günü olmanın ötesinde, dünya tarihindeki en büyük hak arama mücadelelerinden birinin simgesidir. Bu günün temelleri, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında sanayi devriminin getirdiği ağır ve insani olmayan çalışma şartlarına karşı yükselen seslere dayanmaktadır. O dönemde işçilerin günde on dört saati aşan mesailerine karşı başlattığı sekiz saatlik iş günü mücadelesi, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde büyük bir direnişe dönüşmüştür. İşçilerin daha insani şartlarda yaşama ve çalışma talebiyle başlattığı bu büyük yürüyüş, zamanla kıtaları aşarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. 1889 yılına gelindiğinde ise uluslararası bir kongrede, bu tarihin dünya genelinde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Türkiye'de ise 1 Mayıs'ın serüveni Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk kez 1923 yılında resmi kutlamalarla taçlanan bu anlamlı gün, ülkemizde yıllar boyunca farklı sosyal ve siyasi dönemlerden geçmiş, ancak emeğin kutsallığını koruma amacından hiçbir zaman sapmamıştır. 2009 yılında çıkarılan yasayla birlikte Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilmesi, toplumsal barışın sağlanması ve her sektörden çalışanın emeğinin takdir edilmesi adına büyük bir adım olmuştur. Günümüzde 1 Mayıs, fabrikalardan ofislere, tarlalardan şantiyelere kadar her alanda üretim yapan milyonların, haklarını ve dayanışma ruhunu meydanlarda ve dijital mecralarda gururla sergilediği bir demokrasi şöleni olarak yaşanmaktadır.