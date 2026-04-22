Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 1 Mayıs hangi gün 2026? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne gününe denk geliyor?

1 Mayıs hangi gün 2026? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne gününe denk geliyor?

Baharın gelişiyle birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme oturdu: 23 Nisan coşkusunun ardından gözler takvimin bir sonraki durağına çevrildi. Milyonlarca çalışan ve öğrenci, çalışma hayatına verilecek olan o kritik mola için gün sayarken, arama motorlarında tatil planlarına dair sorgulamalar zirveye ulaştı. Yılın geri kalanındaki dinlenme fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için Mayıs ayının ilk günleri büyük bir önem taşıyor. Peki, önümüzdeki hafta kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte planlarını şimdiden şekillendirmek isteyenler için detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 22:10
1 Mayıs hangi gün 2026? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne gününe denk geliyor?

Türkiye'de sosyal haklar ve dayanışma kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, tatil takvimi üzerindeki belirsizlikler yerini yoğun bir hazırlık sürecine bıraktı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaların ve etkinliklerin odağında yer alacak olan Mayıs ayının ilk günü, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için yılın en beklenen dönemlerinden birini işaret ediyor. İşçi ve Emekçi Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini merak edenler için detayları derledik.

1 MAYIS 2026 HANGİ GÜN?

2026 yılında 1 Mayıs CUMA gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle birleşecek olan İşçi ve Emekçi Bayramı, öğrenci ve çalışanlara 3 günlük tatil imkanı sunuyor.

1 Mayıs hangi gün 2026?

İŞÇİ BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması, otomatik olarak Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir dinlenme süreci oluşturuyor.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil statüsü nedeniyle cuma günü birçok kurumda mesai yapılmayacak:

Okullar ve Üniversiteler: Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tüm eğitim kurumları tatil edilecek.

Resmi Daireler: Valilikler, kaymakamlıklar ve tapu müdürlükleri gibi kamu kurumları kapalı olacak.

Bankalar ve Borsa: Finans merkezleri ve borsa İstanbul işlem görmeyecek; EFT/Havale işlemleri ilk iş gününe sarkabilecek.

Sağlık Hizmetleri: Hastanelerin poliklinikleri kapalı olsa da acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı ne gününe denk geliyor?

1 MAYIS NEDEN İŞÇİ BAYRAMI?

1 Mayıs, bir takvim yaprağı ya da sadece bir tatil günü olmanın ötesinde, dünya tarihindeki en büyük hak arama mücadelelerinden birinin simgesidir. Bu günün temelleri, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında sanayi devriminin getirdiği ağır ve insani olmayan çalışma şartlarına karşı yükselen seslere dayanmaktadır. O dönemde işçilerin günde on dört saati aşan mesailerine karşı başlattığı sekiz saatlik iş günü mücadelesi, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde büyük bir direnişe dönüşmüştür. İşçilerin daha insani şartlarda yaşama ve çalışma talebiyle başlattığı bu büyük yürüyüş, zamanla kıtaları aşarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. 1889 yılına gelindiğinde ise uluslararası bir kongrede, bu tarihin dünya genelinde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1 Mayıs hangi gün 2026?

Türkiye'de ise 1 Mayıs'ın serüveni Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk kez 1923 yılında resmi kutlamalarla taçlanan bu anlamlı gün, ülkemizde yıllar boyunca farklı sosyal ve siyasi dönemlerden geçmiş, ancak emeğin kutsallığını koruma amacından hiçbir zaman sapmamıştır. 2009 yılında çıkarılan yasayla birlikte Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilmesi, toplumsal barışın sağlanması ve her sektörden çalışanın emeğinin takdir edilmesi adına büyük bir adım olmuştur. Günümüzde 1 Mayıs, fabrikalardan ofislere, tarlalardan şantiyelere kadar her alanda üretim yapan milyonların, haklarını ve dayanışma ruhunu meydanlarda ve dijital mecralarda gururla sergilediği bir demokrasi şöleni olarak yaşanmaktadır.

Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı!
G.Saray çeyrek finalde elendi!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan ile Steinmeier telefonda görüştü: Savaş kıtayı zayıflatıyor
Usta yorumcudan flaş sözler: Icardı ve Osimhen...
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! Ayrılık...
