CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM marketlerinde 24 Nisan Cuma günü başlayacak olan yeni aktüel dönem heyecanı şimdiden başladı! "BİM'de bu hafta neler var?" sorusu yanıt bulurken, özellikle kamp tutkunlarını heyecanlandıracak şişme çadırlar, otomatik kurulumlu modeller ve profesyonel outdoor ekipmanları ön plana çıkıyor. Yaz hazırlığı yapanlar için klimalar ve teknoloji severler için cep telefonları da uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 07:18
BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

BİM AKTÜEL 24 NİSAN 2026 KATALOĞU

Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

TCL 43' Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

TCL 32' Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

TCL 9.000 BTU Portatif Klima 11.750 TL

Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.900 TL

Omix 01 Neo Cep Telefonu 8.450 TL

Polosmart 40.000 mAh Powerbank 1.790 TL

Polosmart Kablosuz Hoparlör 590 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

Bulaşıklık 109 TL

Buzluk Çeşitleri 45 TL

Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

North Pacific Halat 15m 399 TL

Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

Proware Çadır Kazığı 149 TL

Mounty Karabina Seti 119 TL

Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

Proware Sapan 299 TL

Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

Proware Kamp Lambası 199 TL

Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

Ledli El Feneri 79 TL

Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

Gaz Kartuşu 159 TL

6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

Emaye Demlik 679 TL

Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

Çelik Termos 829 TL

North Pacific Pipetli Termos 590 TL

Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

Şişme Yastık 129 TL

North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

Katlanabilir Kampet 2.999 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

Cibinlikli Hamak 899 TL

Hamak 579 TL

Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL

Uyku Tulumu 899 TL

BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Yeni hafta indirimli ürünler

North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:38
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 01:37
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 01:37
Göztepe'de ceza sıkıntısı! Göztepe'de ceza sıkıntısı! 01:37
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 01:37
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:37
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! 01:35
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 01:35
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 01:35
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 01:35
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 01:35
Rıza Kayaalp tarihe geçti! Rıza Kayaalp tarihe geçti! 01:35