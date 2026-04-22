BİM aktüel 24 Nisan 2026 kataloğu | Bu hafta BİM'de neler var?
BİM marketlerinde 24 Nisan Cuma günü başlayacak olan yeni aktüel dönem heyecanı şimdiden başladı! "BİM'de bu hafta neler var?" sorusu yanıt bulurken, özellikle kamp tutkunlarını heyecanlandıracak şişme çadırlar, otomatik kurulumlu modeller ve profesyonel outdoor ekipmanları ön plana çıkıyor. Yaz hazırlığı yapanlar için klimalar ve teknoloji severler için cep telefonları da uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve fiyatları...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 07:18
Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL
North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL
Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL
Pilli Kafa Lambası 259 TL
Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL
Proware Kamp Lambası 199 TL
Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL
Asılabilir Kamp Işığı 249 TL
Ledli El Feneri 79 TL
Proware Alüminyum El Feneri 259 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL
Orcamp Kartuş Tüp 115 TL
Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL
Gaz Kartuşu 159 TL
6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL
Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL
Emaye Demlik 679 TL
Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL
Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL
Kamp İkili Sefer Tası 749 TL
Çelik Termos 829 TL
North Pacific Pipetli Termos 590 TL
Proware Kamp Sofra Seti 229 TL
Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL
Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL
Katlanabilir Kamp Masası 799 TL
North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL
Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL
Şişme Yastık 129 TL
North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL
Katlanabilir Kampet 2.999 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL
Cibinlikli Hamak 899 TL
Hamak 579 TL
Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL
Uyku Tulumu 899 TL
North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL
North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL
North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL
North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL
North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL
North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL
North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL
North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL
High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL
North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.