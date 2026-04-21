Mevlid Kandili ne zaman 2026? Diyanet Mevlid Kandili tarihi!

Mevlid Kandili 2026 yılı için en çok araştırılan dini günler arasında yer alıyor. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum gecesi olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Vatandaşlar "Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?" ve "2026 Mevlid Kandili tarihi nedir?" sorularına yanıt arıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum yeri ve zamanı anlamına gelir. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gece olan Mevlid Kandili, "İnsanlığın kurtuluşu" olarak kabul edilir. Bu gece, Müslümanlar için Peygamber efendimizin ahlakını anlamak, sünnetlerini hatırlamak ve salavatlar eşliğinde manevi bir arınma yaşamak adına en kıymetli zaman dilimlerinden biridir.

2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim Okumak ve Dinlemek: Kandil gecelerinin ruhuna en uygun ibadetlerin başında gelir. Özellikle Yasin, Mülk ve Nebe surelerini okumak veya Kur'an ziyafetlerine katılmak manevi huzur verir. Salavat-ı Şerife Getirmek: Peygamber Efendimizi anmak ve O'na olan bağlılığı göstermek için bol bol "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" diyerek salavat getirilmelidir. Namaz Kılmak: Varsa kaza namazları kılınmalı, yoksa tesbih namazı, teheccüd veya şükür namazı gibi nafile namazlarla gece ihya edilmelidir. Tevbe ve İstiğfar: Günahların affı için samimi bir kalp ile Allah'tan bağışlanma dilenmeli, "Estağfirullah" zikriyle gönüller arındırılmalıdır. Siyer-i Nebi Okumak: Peygamber Efendimizin hayatını, ahlakını ve mücadelesini anlatan kitaplar okuyarak O'nu daha yakından tanımaya çalışmak bu gecenin özüne çok uygundur. Dua Etmek: Gece boyunca hem kendimiz, hem ailemiz hem de tüm İslam alemi için hayır dualarında bulunulmalıdır. Sadaka Vermek ve İyilik Yapmak: İhtiyaç sahiplerini sevindirmek, yetimlerin gönlünü almak ve sadaka vererek toplumsal dayanışmayı artırmak sevabı yüksek amellerdendir. Küsleri Barıştırmak: Müslümanlar arasındaki dargınlıklara son vermek, akrabaları ve yaşlıları arayıp sormak (vefa ziyareti) bu gecenin bereketini artırır.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre, Mevlid Kandili günü (gündüzü) nafile oruç tutulmasında herhangi bir sakınca yoktur, hatta faziletli görülür. Peygamber Efendimiz, kendi doğum günü olan Pazartesi günleri oruç tuttuğunu belirterek bu günün önemine işaret etmiştir. Bu nedenle 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününü oruçlu geçirmek güzel bir ibadettir.