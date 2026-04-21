Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı 2026 yılı 15 bin personel alımı başvuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru (İKM) ve çeşitli destek personeli kadrolarına yapılacak alım için resmi ilan süreci merakla bekleniyor. Adaylar "Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?", "Başvuru şartları neler?" ve "KPSS puan şartı kaç olacak?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı kapsamında yapılması beklenen alımlarda kadro dağılımı ve branşların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu, resmi kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı için resmi ilan henüz yayımlanmadı. Ancak geçmiş dönem alımları ve kulis bilgilerine göre, ilan duyurusunun Nisan ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılması öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi kılavuz yayımlandığında netleşecek olsa da, genel başvuru kriterlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

2024 KPSS (P3, P93, P94) sınavından en az 70 puan almış olmak (Baraj puanı bazı kadrolarda farklılık gösterebilir).

İnfaz ve Koruma Memurluğu için genellikle 30 yaş, Zabıt Katipliği ve diğer memurluklar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.

En az lise mezunu olmak (Kadrosuna göre ön lisans ve lisans şartı aranır).

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.