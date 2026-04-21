Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet sisteminde görev almak isteyen adaylar için kritik dönemeç! Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin yeni personel alımına ilişkin resmi ilan için geri sayım devam ediyor. Mart ayı sonu ve Nisan ayı başı için beklenen duyuru henüz resmi kanallar üzerinden paylaşılmasa da, Bakanlığın kısa süre içinde başvuru kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Peki, 15 bin personel alımı hangi branşlarda yapılacak? KPSS puan sınırı kaç olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Adalet Bakanlığı 2026 yılı 15 bin personel alımı başvuruları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru (İKM) ve çeşitli destek personeli kadrolarına yapılacak alım için resmi ilan süreci merakla bekleniyor. Adaylar "Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?", "Başvuru şartları neler?" ve "KPSS puan şartı kaç olacak?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı kapsamında yapılması beklenen alımlarda kadro dağılımı ve branşların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu, resmi kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek.

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı için resmi ilan henüz yayımlanmadı. Ancak geçmiş dönem alımları ve kulis bilgilerine göre, ilan duyurusunun Nisan ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılması öngörülüyor.

Resmi kılavuz yayımlandığında netleşecek olsa da, genel başvuru kriterlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

  • 2024 KPSS (P3, P93, P94) sınavından en az 70 puan almış olmak (Baraj puanı bazı kadrolarda farklılık gösterebilir).
  • İnfaz ve Koruma Memurluğu için genellikle 30 yaş, Zabıt Katipliği ve diğer memurluklar için 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  • En az lise mezunu olmak (Kadrosuna göre ön lisans ve lisans şartı aranır).
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

