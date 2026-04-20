Survivor kim elendi? 19 Nisan dün akşam kim gitti?

Survivor'da eleme heyecanı 19 Nisan 2026 bölümünde yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında geçen zorlu haftanın ardından bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme düellosu ve seyirci oylamasının ardından sonuçlar netleşirken, izleyiciler "Survivor kim elendi?" ve "Ödül oyununu hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aradı. Haftanın kritik bölümünde ödül oyunu büyük mücadeleye sahne olurken, gecenin sonunda elenen isim belli oldu. 19 Nisan Survivor eleme sonuçları ve adaya veda eden yarışmacı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

19 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın en çok beklenen ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı, büyük bir motivasyon kaynağı olan ödül için parkura çıktı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan oyunda gülen taraf Mavi Takım (Gönüllüler) oldu. Mavi Takım, ödülün tadını çıkarırken Kırmızı Takım (Ünlüler) ise eleme konseyi öncesi büyük bir moral bozukluğu yaşadı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? (19 NİSAN 2026)

Bu haftanın eleme adayları arasında Bayhan, Engincan, Murat Arkın ve Can yer alıyordu. Yeni sisteme göre düzenlenen düellolarda ve ardından yapılan kritik seyirci oylamasında şu gelişmeler yaşandı. Can ile Engincan karşı karşıya gelirken, Bayhan ile Murat Arkın mücadele etti. Düello ve seyirci oylaması sonuçlarına göre Survivor 2026 macerası sona eren isim Engincan oldu. Böylece 19 Nisan 2026 Pazar akşamı adaya veda eden yarışmacı Engincan olarak kayıtlara geçti.

SURVIVOR ENGİNCAN KİMDİR?

Survivor'dan elenen Engincan Tura, 1996 doğumlu olup aslen Manisalı'dır. Oyunculuk ve modellik yapan Engincan, yarışmadaki hırslı yapısıyla tanınsa da bu hafta rakiplerinin gerisinde kalarak adaya veda etti.