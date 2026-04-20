İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! Sınav ne zaman?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı! Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınavın tarihini duyurdu. Eğitim desteği alabilmek için sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, "Bursluluk sınavı ne zaman?" ve "Sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Nisan'da yapılacak dev sınav öncesi bilinmesi gerekenler...

2026 MEB BURSLULUK SINAVI (İOKBS) HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.

Soru Sayısı: 80 Soru

Sınav Süresi: 100 Dakika

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınava katılacak adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. MEB kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani 19 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişime açılması bekleniyor.

NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Nisan'da gerçekleştirilecek olan sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak. MEB takvimine göre sonuçlar 1 Haziran günü ilan edilecek. Sınav sonuçları MEB'in resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile öğrenilebilecek.