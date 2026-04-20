Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

Milli gururumuz Altay Bayındır, Manchester United formasıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor! Genç yaşta kaptanlık pazubandını taktığı Fenerbahçe'den İngiltere'ye transfer olan başarılı eldiven, A Milli Futbol Takımımızın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Peki, Altay Bayındır kimdir, aslen nereli? Altay Bayındır kaç yaşında ve boyu kaç? İşte başarılı kalecinin hayat hikayesi...

Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da doğan Türk millî kalecidir. Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sürdürmektedir. Altay Bayındır, Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018 tarihinde Çaykur Rizespor karşısında çıktı. 8 Temmuz 2019'da Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

Altay Bayındır, 2019 yılında MKE Ankaragücü'nden 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Deneyimli kaleci Volkan Demirel'in futbolu bırakmasının ardından kaleyi devralan Altay, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla 2019-2020 sezonuna birinci kaleci olarak başladı.

Sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına 19 Ağustos 2019'da Gaziantep karşısında çıkan Altay, karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. 30 Ekim 2021'de Konyaspor deplasmanında Serdar Gürler ile çarpışarak omzundan sakatlanan Bayındır, bir süre formasından uzak kaldı. Bu süreçte kaleyi Berke Özer devraldı.

13 Mart 2022'de Alanyaspor karşısında yaptığı kurtarışlar ve asistle dikkat çeken Altay, takımının 5-2 kazandığı mücadelede öne çıkan isimlerden biri oldu.

Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

Altay Bayındır, 1 Eylül 2023'te Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı ve kulüp tarihine transfer olan ilk Türk oyuncu oldu. İngiliz ekibindeki ilk maçına 28 Ocak 2024'te FA Cup'ta Newport County karşısında çıktı.

12 Ocak 2025'te Arsenal karşısında oynanan FA Cup mücadelesinde penaltı kurtarışlarıyla öne çıkan Altay, "Maçın Adamı" seçildi. 13 Nisan 2025'te ise Newcastle United karşısında ilk Premier Lig maçına çıktı.

Altay Bayındır kimdir? Kaleci Altay Bayındır kaç yaşında, nereli?

Altay Bayındır, 2018 yılında Türkiye U20 Milli Takımı ile Toulon Turnuvası'na katıldı. 2020 yılında teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edildi ve millî formayı giymeye başladı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
