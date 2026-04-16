AUZEF giriş belgesi 2026 | Ne zaman erişime açılacak? Sınav yeri sorgulama

İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim sisteminde yer alan öğrenciler, bahar yarıyılı ara sınavları öncesinde hazırlıklarını Sınav Giriş Belgesi duyurusuna çevirdi. AUZEF yönetimi, sınav organizasyonunun sorunsuz ilerlemesi adına sınav merkezlerini ve salon kapasitelerini belirleme sürecinde son aşamaya geldi. Öğrencilerin hangi okulda ve hangi tarihte sınava gireceğini gösteren bu belgeler, akademik takvimde belirtilen sınav gününden yaklaşık bir hafta önce dijital sistem üzerinden erişime açılıyor. Binlerce aday, e-Devlet veya AKSİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerinin dökümünü alabilecek. İşte sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak. Bu kapsamda, sınav giriş belgelerinin 20 Nisan Pazartesi gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencilerin belge çıkarma sürecinde izlemesi gereken adımlar şunlardır:

Sisteme Giriş: İstanbul Üniversitesi AKSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Belge Görüntüleme: "Sınav İşlemleri" sekmesi altında yer alan "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın.

Yazıcı Çıktısı: Belgenin üzerinde fotoğrafınızın ve sınav bilgilerinizin net göründüğünden emin olarak yazıcıdan çıktısını alın.

Kimlik Şartı: Sınav günü belgenizin yanında güncel fotoğraflı bir kimlik kartının (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulunması zorunludur.

AUZEF BARAJ PUANI KAÇ?

AUZEF'te bir dersten başarılı sayılabilmek için sadece ortalamanın yüksek olması yeterli değil; aynı zamanda final sınırı ve ham başarı notu gibi kritik barajlar bulunmaktadır. 2026 eğitim yılında uygulanan sistemde, bir dersten geçebilmeniz için final veya bütünleme sınavından en az 40 puan almanız zorunludur. Bu barajı geçemeyen öğrenciler, ara sınav (vize) notu ne kadar yüksek olursa olsun o dersten doğrudan kalmış sayılırlar.

Ders geçme sistemi şu iki temel kritere dayanmaktadır:

Final Barajı: Final veya telafi (bütünleme) sınavından en az 40 almak zorunludur.

HBN (Ham Başarı Notu) Barajı: Vizenin %30'u ve finalin %70'i alınarak hesaplanan başarı puanının en az 35 olması gerekir.

NOT HESAPLAMA VE MEZUNİYET ŞARTLARI

AUZEF'te sadece ders bazlı geçmek her zaman yeterli olmayabilir; genel ortalamanın da belirli bir seviyede tutulması gerekmektedir.

Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap 1 doğruyu eksiltmektedir (her yanlış için 1,25 puan düşer).

Bir dersten DC veya DD harf notu alarak "koşullu" geçebilirsiniz. Ancak bu notların geçerli sayılabilmesi için mezuniyet aşamasında genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması şarttır.

Tüm dersleri başarıyla tamamlamış olsanız dahi, genel not ortalamanız 2.00'nin altındaysa mezuniyet hakkı kazanamazsınız. Bu durumdaki öğrenciler, notlarını yükseltmek için DD veya DC aldıkları dersleri tekrar seçebilirler.