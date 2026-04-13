Gelinim Mutfakta puan durumu | 13 Nisan kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN | Gelinim Mutfakta'da haftanın açılış gününde stüdyoda yine tansiyon yüksekti! Gelinler en lezzetli tabağı sunmak için mutfakta ter dökerken, kayınvalideler ise gelinlerini bulup 5 puanı vermek için kıyasıya bir mücadele verdi. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen bölümde, günün sonunda yakasına çeyrek altını takan isim rakiplerini geride bırakmayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte 13 Nisan Pazartesi puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta heyecan daha da artıyor. Yarışmaya eski sezonların dikkat çeken isimleri yeniden dahil oluyor. 3. sezon şampiyonları Aysun Kuşatan ve Nurten Kuşatan yeniden mutfağa girerken, 5. sezon birincisi Hatice Karabulut ile kayınvalidesi Hüsniye Karabulut da yarışmaya katılan isimler arasında yer alıyor.

Haftanın diğer yarışmacı çifti ise Tuğba Duman ve kayınvalidesi Nuray Gülap olacak. Eski şampiyonların geri dönüşüyle birlikte yarışmada rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM) 10 NİSAN 2026

TUĞBA- 11/88 PUAN

CANSU- 70/11 PUAN

FATOŞ- 18 / 54 PUAN

ALİME- 46/ 9 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen isim Alime oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.