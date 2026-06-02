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Haberler Haberler Süper Loto açıklandı! 2 Haziran kazandıran numaralar

Süper Loto açıklandı! 2 Haziran kazandıran numaralar

"Bugün Süper Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi?" aramaları şans oyunu tutkunları tarafından akşam saatleri itibarıyla zirveye taşındı. 2 Haziran Salı günü saat 21:30'da başlayan canlı yayında belirlenen şanslı 6 rakam, bilet sahiplerinin nefesini kesti. Sisal Şans'ın resmi internet sitesinden duyurduğu güncel Süper Loto sonuçları, bilet sorgulama adımları ve ikramiye dağılım listesi tüm detaylarıyla haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:39 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 21:49
Süper Loto açıklandı! 2 Haziran kazandıran numaralar

Süper Loto'da gözler haftanın ilk çekiliş sonuçlarına çevrildi. 1 ile 60 sayı arasından doğru tahmin edilmeye çalışılan oyunda, bu akşam çekilen şanslı numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınla ilan edildi. En az 2, en fazla ise 6 bilenin ikramiye kazandığı Süper Loto'da 2 Haziran Salı gecesinin şanslı kombinasyonu belli oldu. İşte biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenebileceğiniz Süper Loto sonuç sorgulama rehberi...

2 HAZİRAN SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans tarafından 2 Haziran 2026 Salı akşamı saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle, günün kazandıran şanslı numaraları belirlendi.

2 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

15-18-20-31-43-56

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Oynadığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını veya kaç bildiğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine giderek üst menüde yer alan "Çekiliş Sonuçları" sekmesine tıklayın. Buradan "Süper Loto"yu ve ilgili tarihi (2 Haziran 2026) seçerek kazandıran numaraları listeleyebilirsiniz.
  • Mobil Uygulama İle Barkod Sorgulama: Cep telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango Çekiliş Sonuçları mobil uygulaması üzerinden, biletinizin sağ alt köşesinde yer alan QR kodu (karekod) veya barkodu kameraya okutarak saniyeler içinde ikramiye kontrolü yapabilirsiniz.
  • Milli Piyango TV Youtube Kanalı: Çekilişin hemen ardından yayının tekrarını izleyerek kürelerden düşen şanslı topları canlı olarak kontrol etmeniz mümkündür.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişleri sonucunda ikramiye kazanan talihliler, kazandıkları tutarlara göre ödemelerini şu noktalardan tahsil edebilirler:

  • Bayilerden Alınabilen Tutarlar: Gezici bayiler veya sabit terminal bayileri, kendi belirledikleri limitler dahilindeki (genellikle düşük tutarlı) ikramiyeleri doğrudan nakit olarak öderler.
  • Milli Piyango Online Hesapları: Oyun internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden oynandıysa, kazanılan ikramiye tutarı doğrudan üye hesabına aktarılır. Kullanıcılar bu tutarı banka hesaplarına transfer edebilirler.
  • Büyük İkramiyeler: Yüksek tutarlı veya büyük ikramiye kazanan biletlerin ödemeleri, biletin aslı ile birlikte Milli Piyango Genel Müdürlüğü veya belirlenen banka şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

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