Potada çok özel maç

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu sporcularla Ankara Üniversitesi Spor Salonunda basketbol maçı oynadı. Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın özel sporcularla birlikte mücadele etti. Maçın ardından konuşan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor" dedi.