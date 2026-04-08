SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. Büyük ikramiye miktarının dev katlanarak arttığı haftada, 6 şanslı numarayı bilen çıkacak mı merak ediliyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden anlık olarak paylaşıldı. İşte 8 Nisan Sayısal Loto şanslı numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...

8 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5-13-26-42-62-80

Joker: 87

SüperStar: 56

6 NİSAN ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI

40-43-50-55-69-75 Joker: 62 SüperStar: 11

8 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 8 Nisan 2026 Çarşamba (Bugün) akşamı saat 21.30'da başladı. Çekiliş yaklaşık 15-20 dakika sürdü ve sonuçlar hemen ardından resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online: www.millipiyangoonline.com adresine girerek sonuçlar sekmesinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango Uygulaması: Mobil cihazınıza indirdiğiniz uygulama üzerinden biletinizin QR kodunu okutarak ikramiye durumunuzu anında görebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numara çekilir. Ayrıca isteyenler SüperStar özelliğini de ekleyerek kazancını artırma şansı yakalar.