Ankara ASKİ baraj doluluk oranları | 8 Nisan ASKİ baraj doluluk

Başkent Ankara'da su tüketimi ve barajlardaki rezerv miktarı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. ASKİ'nin dijital sensörler aracılığıyla paylaştığı verilerde, toplam baraj hacmi ve aktif doluluk oranları kalem kalem açıklandı. Kış aylarındaki kar yağışının erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte su seviyelerinde hareketlilik yaşanıyor. Peki, Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı? İşte barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk yüzdeleri...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 8 Nisan 2026 itibarıyla Ankara barajlarındaki doluluk oranı %37.58'dir.

ANKARA BARAJLARDA SON DURUM

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan ana barajlardaki bireysel doluluk oranları ise şu seviyelerde seyrediyor:

Çamlıdere Barajı: %42,10

%42,10 Kurtboğazı Barajı: %68,45

%68,45 Eğrekkaya Barajı: %75,30

%75,30 Akyar Barajı: %82,15

%82,15 Çubuk 2 Barajı: %70,25

%70,25 Kavşakkaya Barajı: %62,90

ASKİ'DEN TASARRUF ÇAĞRISI

ASKİ yetkilileri, doluluk oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bir miktar artış göstermesine rağmen, suyun verimli kullanılması konusundaki uyarılarını yineliyor. Özellikle tarımsal sulama ve araç yıkama gibi faaliyetlerde şebeke suyunun dikkatli harcanması gerektiği vurgulanıyor.