Ankara hava durumu: Ankara'da hava nasıl olacak? (9 Nisan)

Ankara hava durumu 9 Nisan 2026 için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Başkentte yaşayanlar "Bugün Ankara'da hava nasıl?" ve "Yarın yağmur var mı?" sorularına yanıt arıyor. Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Ankara'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, bazı günlerde yerel yağış ihtimali öne çıkıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havanın etkili olması beklenirken, gün içinde sıcaklıkların artması öngörülüyor. İşte Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylı rapor…

ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ (8 - 9 NİSAN)

Çarşamba 21.00 - 24.00: Rüzgarlı, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C, nem %77, rüzgar hızı 5 km/sa (maksimum 27 km/sa).

Perşembe 00.00 - 03.00: Az bulutlu, sıcaklık 2°C, hissedilen 2°C, nem %82.

Perşembe 03.00 - 06.00: Az bulutlu, sıcaklık 0°C, hissedilen 0°C, nem %87.

Perşembe 06.00 - 09.00: Az bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen 4°C, nem %72.

Perşembe 09.00 - 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 8°C, hissedilen 8°C, nem %44.

Perşembe 12.00 - 15.00: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C, hissedilen 11°C, nem %37.

Perşembe 15.00 - 18.00: Çok bulutlu, sıcaklık 10°C, hissedilen 10°C, nem %39.

Perşembe 18.00 - 21.00: Hafif yağmurlu, sıcaklık 7°C, hissedilen 7°C, nem %68.

Perşembe 21.00 - 24.00: Hafif yağmurlu, sıcaklık 5°C, hissedilen 5°C, nem %93.

9 NİSAN PERŞEMBE: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

Perşembe günü Ankara genelinde dondurucu bir sabahla başlıyor. Gece yarısından sabah 06.00'ya kadar sıcaklık 0°C seviyelerine kadar düşecek. Öğle saatlerinde hava 11°C'ye kadar çıksa da akşam 18.00'den itibaren yağmur başlıyor. Bu yağışla birlikte nem oranı %93'e kadar çıkacak, yani oldukça ıslak ve soğuk bir gece kapıda.

KAR SÜRPRİZİ KAPIDA!

Nisan ayının ortasına yaklaşırken Ankara'da "karla karışık yağmur" sürprizi yaşanacak. Cuma günü sıcaklık en yüksek 9°C'ye düşüyor. Nem oranının %96'ya çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk çok daha fazla olacak. Cumartesi günü gece sıcaklığı yine 0°C bandında. Yüksek kesimlerde hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur görülme ihtimali oldukça yüksek.

Pazar günü hafif yağış geçişleri devam etse de Pazartesi günü yağış şehri terk ediyor. Ancak sıcaklık farkları nedeniyle Pazartesi günü Ankara genelinde sisli ve puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselerek 13°C seviyelerine çıkacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 Nisan Perşembe: Hafif yağmurlu. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık 11°C. Nem oranı %36 - %86 arası.

10 Nisan Cuma: Karla karışık yağmurlu. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 9°C. Nem oranı %49 - %96 arası.

11 Nisan Cumartesi: Karla karışık yağmurlu. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık 10°C. Nem oranı %46 - %92 arası.

12 Nisan Pazar: Hafif yağmurlu. En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık 10°C. Nem oranı %42 - %91 arası.

13 Nisan Pazartesi: Sisli/Puslu. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 13°C. Nem oranı %34 - %77 arası.