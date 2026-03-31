Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Canlı altın fiyatları | 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Ekonomi dünyasında Mart ayının son işlem gününde altın piyasası vites yükseltti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, altının kilogram fiyatı önceki kapanış seansına oranla yüzde 1,6 değer kazanarak önemli bir yükseliş grafiği sergiledi. Bu artışla birlikte kilogram altın fiyatı 6 milyon 637 bin lira seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki ons hareketliliği ve döviz kurlarındaki seyrin etkisiyle 'gram altın ne kadar, çeyrek altın bugün kaç TL' soruları yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İşte 31 Mart 2026 güncel Kapalıçarşı altın fiyatları, mart ayı kapanış verileri ve anlık canlı altın kuru takibi ekranına dair tüm detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:53
Canlı altın fiyatları | 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Piyasalarda Mart ayı kapanışı altın yatırımcısının yüzünü güldüren bir tabloyla gerçekleşiyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen değerli metaller, ayın son gününde gelen alımlarla birlikte rotasını yukarı çevirdi. Kıymetli madenler borsasından gelen son dakika bilgilerine göre, standart altının kilogramı güne güçlü bir giriş yaparak 6 milyon 637 bin lira seviyesine tırmandı. Önceki kapanış verilerine göre kaydedilen yüzde 1,6'lık bu sıçrama, altının güvenli liman olma özelliğini bir kez daha ön plana çıkarırken özellikle çeyrek ve gram altın birikimi yapan vatandaşlar için Kapalıçarşı altın fiyatları kritik bir direnç noktasını aştı. İşte 31 Mart 2026 canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'da son durum.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.533,28 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.534,58 TL

31 MART SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,46 (Alış) - 44,47 (Satış)

◼EURO: 51,05 (Alış) - 51,11 (Satış)

◼STERLİN: 58,77 (Alış) - 58,85 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 535,6 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 535,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3531, satışta 44,5308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2518, satışta 44,4291 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1450, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 159,620 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 107,2 dolardan işlem görüyor.

Canlı altın fiyatları 31 Mart Salı

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (31 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.533,28 TL 6.534,58 TL
Çeyrek Altın 10.871,00 TL 11.740,00 TL
Yarım Altın 21.599,00 TL 22.466,00 TL
Tam Altın 42.200,40 TL 43.059,50 TL
Ata Altın 43.519,17 TL 44.644,51 TL
22 Ayar Bilezik 5.981,70 TL 6.034,33 TL
Gümüş 103,12 TL 103,23 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 31 Mart Salı günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: “CHP 4 S’den kurtulmalı”
G.Saray'ın kasası dolacak!
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 00:08