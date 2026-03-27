YKS çıkmış sorular | AYT, TYT, YDT çıkmış sorular son 5 yıl (2025-2020 arası)

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan 2026 YKS öncesinde, adayların hazırlık maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Konu eksiklerini tamamlayan öğrencilerin başvurduğu en temel kaynak ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçmiş yıllarda sorulan orijinal sorular oluyor. Sınav stresini en aza indirmenin ve gerçek sınav atmosferini ev ortamında deneyimlemenin en sağlıklı yolu, son yılların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sorularını çözmek olarak değerlendirilirken uzmanlar, çıkmış soruların sadece birer test olmadığını, aynı zamanda ÖSYM'nin yeni nesil soru mantığını ve ölçme kriterlerini anlamak için eşsiz birer veri kaynağı olduğunu vurguluyor. İşte YKS çıkmış soruları...

YKS ÇIKMIŞ SORULAR SON 5 YIL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığında olan adaylar için ÖSYM, 2018 yılından bu yana soruların yalnızca %10'unu paylaşıyor. Bunun temel sebebi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2018 yılından bu yana uyguladığı "Soruların %10'unu Yayımlama" politikasıdır. 2018 yılında sisteme giren TYT ve AYT oturumları dahil olmak üzere tüm sınavlarda, ÖSYM fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla testlerde yer alan soruların sadece küçük bir kısmını (yaklaşık her testten 4-5 soru) kamuoyunun incelemesine açıyor. ÖSYM'nin bu kısıtlamaya gitmesinin ardındaki en büyük neden, sınav güvenliğini sağlamak ve soru bankasındaki özgün içeriklerin ticari amaçlarla izinsiz kullanımının önüne geçmektir. Soruların tamamı sadece sınava giren adaylara, kendi e-Devlet veya AİS şifreleri ile giriş yaptıklarında belirli bir süre (genellikle 10 gün) için gösterilmektedir. Bu süre dolduktan sonra sorular sistemden kaldırılmakta ve yalnızca Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen %10'luk "örnek sorular" kısmı ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF formatında kalıcı olarak saklanmaktadır. Dolayısıyla piyasadaki soru bankalarında veya internet sitelerinde soruların tamamının "orijinal haliyle" paylaşılması yasal olarak mümkün değildir; bu tür paylaşımlar telif hakları ihlali kapsamına girmektedir.

Adaylar için bu durum bir dezavantaj gibi görünse de, yayımlanan %10'luk kısım bile ÖSYM'nin o yılki soru dilini, zorluk seviyesini ve yeni nesil soru kalıplarını anlamak için yeterli ipuçlarını barındırıyor. Uzmanlar, adayların bu kısıtlı ama değerli örnek soruları titizlikle incelemesini, soruların tamamına erişmek için ise ÖSYM ile lisans anlaşması olan güvenilir yayınevlerinin "çıkmış sorular" derlemelerini tercih etmelerini öneriyor.

2025 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2025 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2025 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2024 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2024 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2024 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2024 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2024 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2024 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2024 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2024 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2023 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2023 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2023 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2023 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2023 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2023 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2023 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2023 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2022 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2022 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2022 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2022 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2022 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2022 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2022 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2022 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2021 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2021 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2021 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2021 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2021 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2021 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2021 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2020 TYT, AYT, YDT ÇIKMIŞ SORULAR

2020 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı 2020 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları 2020 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) 2020 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) 2020 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) 2020 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) 2020 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)