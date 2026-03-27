27 Mart 2026 Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet hutbe metni oku

Ziraat Türkiye Kupası
27 Mart 2026 Cuma hutbesi konusu ve tam metni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki içeriği belli oldu. “Cuma hutbesi konusu nedir, hutbe metni nasıl okunur ve indirilir?” soruları sıkça araştırılıyor. Güncel hutbe metnini okuyabilir ve PDF olarak indirerek detaylara ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:08
27 Mart 2026 Cuma hutbesi konusu açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan hutbe metni, camilerde okunmak üzere hazırlandı. "Cuma hutbesi oku ve indir" aramaları hız kazanırken, haftanın hutbesinin detayları merak ediliyor. Güncel hutbe metnini inceleyerek PDF olarak indirebilir ve içeriğe kolayca ulaşabilirsiniz.

TEVEKKÜL

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın hayatımızın her alanına yansıtmamızı emrettiği ilkelerden biri tevekküldür.

Tevekkül; Müslümanın, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirip Allah'ın rahmet ve merhametine sığınmasıdır. Üzerine düşen tedbirleri alıp Allah'ın takdirini beklemesidir. Meşru isteklerine ulaşmak için sebeplere sarılması, aklını ve iradesini doğru yönde kullanması, Allah'a güvenip dayanmasıdır.

Aziz Müminler!

Tevekkül, bir ebeveynin; Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz" 1 buyruğuna uyarak evlatlarına güzel örnek olması, daha sonra onlardan erdem ve fazilet beklemesidir. Bir gencin, "Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever" 2 ilkesi gereğince geleceğini; ilim, sanat ve meslek çerçevesinde şekillendirmesi, sonra Allah'tan başarı istemesidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Kimi zaman tevekkül; bir tüccarın, ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yaptıktan sonra Allah'tan hayırlı kazanç dilemesi olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman da tevekkül; bir çiftçinin toprağı doğru işleyip, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Sadece Allah'a tevekkül ettik.' deyiniz" 3 hadis-i şerifi gereğince hasadın bereketini Allah'a havale etmesi olarak hayata yansır.

Değerli Müminler!

Tevekkül, tembelliğin sığınağı, miskinliğin bahanesi değil, uyanışın ve kendine gelmenin vesilesidir. Allah'ın yardımını ümit ederek fiili duada bulunmak; zamanın gereklerine uygun bilgi ve teknoloji üretmektir. Zaferlerin emeksiz elde edilemeyeceği bilinciyle düşmanları caydıracak güce ulaşmak için gayret etmek, Cenâb-ı Hak'tan nusret ve inayet dilemektir.

Aziz Müslümanlar!

"Allah'ın dediği olur" kanaatiyle tedbiri elden bırakmak, "Kaderde ne varsa o gelir başa" anlayışıyla sorumlulukları ihmal etmek, "Nasıl olsa Allah rızkımı verir" düşüncesiyle çalışmayı terk etmek, İslam'ın tevekkül anlayışında kendisine asla yer bulamaz. Müslümana düşen; 'Tedbir kuldan, takdir Allah'tan' şuuruyla gecesini gündüzüne katarak çalışmaktır. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir." 4

Kıymetli Kardeşlerim!

Kalplerimizin huzur bulabilmesi için hayatımızın her alanında; okurken, çalışırken, ailemizin rızkını temin ederken, zorluklara karşı mücadele verirken tevekküle ihtiyacımız vardır. Zaman, kendimize gelme ve tevekkül anlayışımızı gözden geçirme zamanıdır. Vakit, çalışmayı, üretmeyi ve mücadeleyi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası kılma vaktidir.

Hutbemizi İstiklal Şairimizin şu veciz sözleriyle bitiriyoruz:

Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!

------

1. Tirmizî, Birr, 33.

2. Bakara, 2/195.

3. Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 8.

4. Necm, 53/39, 40.

DİYANET CUMA HUTBESİ TAM METİN İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper!
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'li Uşak Belediyesi'nde rüşvet operasyon: Bağış adı altında vurgun
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi?
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı
Kayserispor'a PFDK'dan ceza 10:03
New York Knicks'in 7 maçlık serisi sona erdi! 10:00
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? 09:51
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! 09:35
"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek" 08:45
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu 08:42
Kosova-Türkiye maçı ne zaman? 08:37
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! 01:11
Finaldeki rakibimiz Kosova! 01:05
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 01:05
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 01:05
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 01:05