CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 25 Mart 2025 Çarşamba günü Kapalıçarşı'da yeni seviyesini buldu. Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla düşüş yaşayan altın, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Altınını bozdurmayı düşünenler için kritik bilgiler yer alırken, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası altın alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler gündemdeki yerini koruyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilirken, 25 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.535,79 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.536,63 TL

25 MART ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,33 (Alış) - 44,34 (Satış)

◼EURO: 51,41 (Alış) - 51,59 (Satış)

◼STERLİN: 60,18 (Alış) - 60,48 (Satış)

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.535,79 TL 6.536,63 TL Çeyrek Altın 11.296,00 TL 12.234,00 TL Yarım Altın 22.593,00 TL 23.902,00 TL Tam Altın 44.978,00 TL 47.663,00 TL Ata Altın 46.291,00 TL 49.147,00 TL 22 Ayar Bilezik 6.285,28 TL 6.695,20 TL Gümüş 104,57 TL 104,70 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Mart Çarşamba günü saat 06.42 itibarıyla alınmıştır.