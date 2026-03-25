CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Orta Doğu'da yükselen gerilim sonrası düşüş yaşan altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Özellikle altınını bozdurmayı ya da yeni yatırımlar yapmayı düşünen kişiler, "Altın fiyatları ne kadar?" ve "Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Kapalıçarşı altın fiyatları gündemdeki yerini korurken, 25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları haberimizde...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:52
CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Mart gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 25 Mart 2025 Çarşamba günü Kapalıçarşı'da yeni seviyesini buldu. Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla düşüş yaşayan altın, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Altınını bozdurmayı düşünenler için kritik bilgiler yer alırken, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası altın alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler gündemdeki yerini koruyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak edilirken, 25 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.535,79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.536,63 TL

25 MART ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,33 (Alış) - 44,34 (Satış)

◼EURO: 51,41 (Alış) - 51,59 (Satış)

◼STERLİN: 60,18 (Alış) - 60,48 (Satış)

Canlı altın fiyatları 25 Mart Çarşamba

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.535,79 TL 6.536,63 TL
Çeyrek Altın 11.296,00 TL 12.234,00 TL
Yarım Altın 22.593,00 TL 23.902,00 TL
Tam Altın 44.978,00 TL 47.663,00 TL
Ata Altın 46.291,00 TL 49.147,00 TL
22 Ayar Bilezik 6.285,28 TL 6.695,20 TL
Gümüş 104,57 TL 104,70 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Mart Çarşamba günü saat 06.42 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14