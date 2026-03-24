MSÜ taban puanlar 2026 | Subay, astsubay, KHO, HHO, DHO taban puanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart Salı günü açıklanan 2026 MSÜ sınav sonuçları, binlerce adayın askeri öğrenci olma hayalindeki ilk büyük engeli aşmasını sağladı. Şimdi ise adayları, aldıkları puanlara göre en doğru tercihi yapma süreci bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki okullara kabul edilmek için gereken taban puanlar, her yıl aday sayısına ve sınavın zorluk derecesine göre değişkenlik gösterse de, bir önceki yılın istatistikleri adaylar için en güvenilir rehber niteliğinde. Özellikle kadın ve erkek adaylar arasındaki puan farkları ve branş bazlı (SAY, EA, SÖZ) değişimler, tercih listelerinin şekillenmesinde kilit rol oynuyor. 2026 yılı tercihlerine ışık tutacak olan 2025 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MSÜ TABAN PUANLAR 2026

24 Mart Salı günü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce adayın en çok arattığı konu 'MSÜ taban puanları 2026 açıklandı mı?! oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Askeri öğrenci adaylarının bilmesi gereken en önemli nokta şudur: MSÜ taban puanları önceden belirlenen sabit rakamlar değildir. Bu puanlar; o yıl yapılan tercihlerin yoğunluğuna, adayların sınav başarı ortalamasına ve okulların belirlediği kontenjan sayısına göre tercih işlemleri tamamlandıktan sonra netleşmektedir. Dolayısıyla 2026 yılı baraj puanları, ikinci seçim aşamalarına çağrılacak son adayın puanı ile belirlenmiş olacaktır. Ancak adaylar, 2026 tercihlerini yaparken bir fikir edinmek ve kendi sıralamalarını kıyaslamak adına 2025 MSÜ taban puanlarını referans almaktadır. Geçtiğimiz yılın verileri, hangi puan türünde hangi okulun yaklaşık kaç puanla kapattığına dair en güçlü ipucunu vermektedir.

KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU TABAN PUANLARI 2025

Harp Okulları Puan Türü Taban Puan (Erkek) Taban Puan (Kadın) Hava Harp Okulu Sayısal 340,29930 363,38460 Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil G.) Sayısal 287,91733 355,60884 Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık 288,10294 362,43486 Kara Harp Okulu Sözel 325,52641 *

*Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI (2 YILLIK) TABAN PUANLARI 2025

Astsubay Meslek Yükseokulları Puan Türü Taban Puan (Erkek) Taban Puan (Kadın) Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik Bando MYO Genel 252,16987 327,91907

BANDO ASTSBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI 2025

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Puan Türü Taban Puan (Erkek) Taban Puan (Kadın) BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel 115,98379 222,68338 BANDO MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) Genel 222,68338 **

**Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu çağrı esasları duyuru metni 10'uncu maddede ayrıntılı olarak

açıklanmıştır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (SPOR MÜLAKATI) BARAJ DERECELERİ

MSÜ seçim aşamalarında uygulanan spor testi; mekik, şınav ve koşu olmak üzere üç ana branştan oluşmaktadır. Her bir branş için belirlenen asgari (baraj) puanı alamayan adaylar, not toplamına bakılmaksızın elenirler. Adayların bu aşamadan başarıyla geçebilmeleri için en az iki branşta barajı aşmaları (şınav ve mekikten en az 1, koşudan en az 2 puan) zorunludur.

Erkek Adaylar İçin: Erkek adaylar için fiziki testlerde performans beklentisi oldukça yüksektir. 400 metre koşuda baraj süresi genellikle 75 saniye civarındadır ve bu sürenin üzerinde kalan adaylar puan alamazlar. Şınav testinde 1 dakika içerisinde en az 15-20 adet (baraj puanı için alt sınır) nizami şınav çekilmesi istenirken, mekik testinde ise yine 1 dakika içinde 25-30 tekrar baraj seviyesi olarak kabul edilir. Ancak bu rakamlar sadece elenmemek içindir; asıl hedef olan 100 tam puan için şınav ve mekikte 50'nin üzerine çıkılması, koşunun ise 60 saniye bandına çekilmesi gerekmektedir.

Kadın Adaylar İçin: Kadın adaylar için hazırlanan parkurda süre ve tekrar sayıları farklılık göstermektedir. Kadınlarda 400 metre koşu için belirlenen baraj süresi yaklaşık 90 saniye civarındadır. Güce dayalı olan şınav testinde 1 dakika içinde en az 5-10 nizami tekrar, mekik testinde ise 20-25 tekrar barajı geçmek için yeterli olmaktadır. Kadın adayların da yüksek puan alabilmesi için bu alt sınırların oldukça üzerine çıkması, genel değerlendirme puanına (ADP) katkı sağlaması açısından büyük önem arz eder.

Fiziki Yeterlilik Testi'nde her branş 100 puan üzerinden değerlendirilir. Üç branşın ortalaması alınarak fiziki yeterlilik puanı oluşturulur. Ancak burada unutulmaması gereken kural; şınav ve mekik testlerinden en az 1, koşudan ise en az 2 puan almanın zorunlu olduğudur. Eğer bir aday herhangi iki branşta barajın altında kalırsa, üçüncü branşta dünya rekoru kırsa dahi başarısız sayılır ve mülakat aşamasına geçemez.