Gelinim Mutfakta puan durumu 24 Mart: Bugün kim birinci oldu?

İzleyiciler "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 24 Mart tarihli bölümde gelinlerin mutfaktaki performansları, hazırladıkları yemeklerin sunumu ve lezzeti doğrultusunda kaynanaların verdiği puanlar günün sıralamasını belirliyor. Yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, alınan puanlar hafta finali öncesi büyük önem taşıyor. 24 Mart tarihli bölümde de gelinler en iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya yarışırken, kaynanaların yorumları ve puanlamaları dikkat çekiyor. İzleyiciler hem günün kazananını hem de hafta boyunca oluşacak genel puan durumunu yakından takip ediyor. Yarışmadaki son gelişmeler, puan tablosu ve çeyrek altını kazanan isim, programın sıkı takipçileri tarafından anbean araştırılmaya devam ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

23 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'nın birincisi Edanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 MART

Edanur: 25 puan

Tuğba: 18 puan

Alime: 7 puan

Cansu: 5 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13:00'te Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.