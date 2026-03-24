The Traitors yarışması ne zaman başlayacak, yarışmacılar kim?

Dünya çapında izlenme rekorları kıran, strateji ve psikolojik mücadelenin zirve yaptığı fenomen yarışma The Traitors, Türkiye uyarlamasıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Sunuculuğunu sevilen oyuncu Giray Altınok'un üstlendiği program, hem televizyon hem de dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. İşte "The Traitors Türkiye" hakkında merak edilen tüm detaylar...

THE TRAITORS TÜRKİYE KONUSU VE FORMATI NEDİR?

"İhanet ve sadakat" teması üzerine kurulu olan yarışma, aslında bir akıl oyunudur. 19-20 kişilik bir yarışmacı grubu, görkemli bir kalede (çekimlerin bir kısmı Brezilya'da yapıldı) bir araya gelir.

Hainler (Traitors): Yarışmanın başında gizlice seçilirler. Amaçları, kimliklerini belli etmeden her gece bir "masum"u oyun dışı bırakmak ve büyük ödüle ulaşmaktır.

Masumlar (Faithfuls): Aralarındaki hainlerin kim olduğunu bulmaya ve onları oylama yoluyla eleyerek hayatta kalmaya çalışırlar.

Ortak Hedef: Yarışmacılar fiziksel ve zihinsel görevleri tamamlayarak büyük ödül havuzunu büyütmek için birlikte çalışmak zorundadır. Ancak finalde parayı kimin alacağı, kurulan ittifaklara ve zekâ oyunlarına bağlıdır.

YARIŞMA HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Traitors Türkiye, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

YARIŞMA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney, Yasemin Yürük, Selim Yuhay, Saadet Özsırkıntı ve Emir Elidemir gibi spor, sanat ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimler kadroda yer alıyor.