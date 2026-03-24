ALES başvuru ekranı 2026 | ALES başvuru ücreti ne kadar? Nasıl başvurulur?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimine göre, yılın ilk ALES sınavı için düğmeye basıldı. Akademik camiada yer almak isteyen binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencisi için kritik bir eşik olan 2026-ALES/1 başvuruları, 25 Mart Çarşamba günü itibarıyla start alıyor. Adaylar, yaklaşık 10 gün sürecek olan bu süreçte başvurularını tamamlayarak sınav hazırlıklarını resmiyete dökecek. Sınavın içeriği, geçerlilik süresi ve başvuru adımları adaylar tarafından dikkatle takip edilirken, ÖSYM AİS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili tüm teknik detaylar netleşti. Akademik hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyenler için işte adım adım başvuru rehberi ve merak edilenler...

ALES/1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, ÖSYM'nin her zamanki sistem işleyişi doğrultusunda tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ÖSYM AİS Giriş: Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasına giriş yapmalıdır. Sınav Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından "2026-ALES/1" seçeneği işaretlenerek başvuru formu doldurulur. Fotoğraf: Sistemde kayıtlı geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi olan adaylar, işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabilir. Fotoğrafı güncel olmayan adayların ise en yakın ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurması gerekmektedir. Ödeme Onayı: Başvurunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması şarttır. Ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ALES-1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?

2026 yılının ilk ALES sınavı olan ALES/1 için başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Sınav ücreti bilgisi, başvuruların başlayacağı 25 Mart günü yayımlanacak olan 2026-ALES/1 Kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Adaylar, geçtiğimiz yıl (2025) ALES başvuru ücretinin 850 TL olarak uygulandığını hatırlatırken, bu yılki güncel rakamın enflasyon ve operasyonel maliyetler göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yeniden belirlenmesi bekleniyor. Güncel ücret bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ALES SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacağı için bu adım büyük önem taşıyor. Ücret ödemeleri şu kanallar aracılığıyla yapılabilecek:

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi: Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan "ÖDEMELER" alanından (odeme.osym.gov.tr) banka veya kredi kartı ile komisyonsuz bir şekilde ödeme yapabilirler.

Anlaşmalı Bankalar: Kılavuzda belirtilecek olan bankaların (Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası vb.) şubelerinden, ATM'lerinden veya mobil bankacılık kanalları üzerinden "Sınav Ödemeleri" kısmından T.C. Kimlik Numarası ile yatırılabilir.

Dikkat: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle aynı gün içerisinde ve sadece ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden, belirli bir oranda artırımlı olarak tahsil edilmektedir.

2026 ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

25 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ALES/1 geç başvuru günü 9 Nisan 2026 olarak belirlendi. Adaylar, 09.04.2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başvurularını yapmaya başlayabilecek. Geç başvuru ekranı aynı günün gecesi, yani 09.04.2026 saat 23.59'da tamamen kapanacak.

ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

ÖSYM tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda tarihler şu şekildedir:

Başvuru Tarihleri: 25 Mart-2 Nisan 2026

Geç Başvuru Günü: 9 Nisan 2026

Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026

Sonuç Tarihi: 5 Haziran 2026

Sonuçların Geçerlilik Süresi: ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.