İstanbul'da yağmur devam ediyor! İşte 23 Mart İstanbul hava durumu

23 MART İSTANBUL HAVA DURUMU | Ramazan Bayramı tatili sona erdi, ancak hava koşulları iş ve okul hayatına dönüşü zorlaştırıyor. 23 Mart Pazartesi günü İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar sabah trafiğinde ve ulaşımda aksamalar yaşamamak için Meteoroloji tahminlerini yakından takip ediyor. İstanbul'da yağışların ne zaman sona ereceği ve haftanın ilerleyen günlerinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte, 23 Mart Pazartesi İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Ramazan Bayramı boyunca etkisini gösteren yağmur sonrası vatandaşlar, "İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle, memleketlerinden dönen ve yolculuk esnasında sorun yaşamak istemeyen kişiler Meteoroloji tarafından paylaşılan tahminlere dikkat etmeyi sürdürüyor. Bu verilere göre, İstanbul'da yağmur 25 Mart Çarşamba günü duracak. Şehirde çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, perşembe günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 1 HAFTALIK HAVA DURUMU

İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1 haftalık İstanbul hava durumu:

23 Mart Pazartesi: 8°C / 11°C (Yağmurlu)

24 Mart Salı: 7°C / 12°C (Yağmurlu)

25 Mart Çarşamba: 7°C / 13°C (Çok Bulutlu)

26 Mart Perşembe: 7°C / 13°C (Parçalı Bulutlu)

27 Mart Cuma: 8°C / 17°C (Yağmurlu)