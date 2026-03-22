Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 22 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Vatandaşlar "Süper Loto kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 22 Mart tarihli çekilişin ardından gözler resmi sonuçların açıklandığı platformlara çevrildi. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çekiliş sonrası açıklanan sonuçlar kapsamında kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve bilen kişi sayısı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 6 bilen kişi olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediği ya da kaç kişiye çıktığı merak ediliyor.

22 MART PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 22 Mart Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirildi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 MART)

8-9-20-30-33-55

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 24 Mart Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.