Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Mart Sayısal Loto sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası
2 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar açıklandı. Milyonlarca lira değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak konusu. Haftanın en çok beklenen şans oyunu çekilişinde hangi numaraların çıktığını ve 6 bilen talihli olup olmadığını öğrenmek için sonuçlar araştırılıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi Sayısal Loto kazanan numaralar...

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 21:38
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 2 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, "2 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "6 bilen çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara resmi olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı da sonuç ekranında yer aldı. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve kupon sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden bilet kontrol işlemlerini yapabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 2 Mart Pazartesi günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 2 MART SONUÇLARI

80-26-58-65-29-18

Joker: 21

SüperStar: 8

SAYISAL LOTO 28 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

2 21 22 44 48 81

Joker: 42

SüperStar: 66

2 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 2 Mart

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
