CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM 6 Mart 2026 kataloğu yayınlandı! Peki, Bim'de Cuma günü hangi ürünler indirimde? Tüm aktüel ürünlerin yer aldığı katalog, elektronikten gıdaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsatı içeriyor. BİM afişi sayesinde hangi ürünlerin satışa çıkacağı ve hangi fiyat avantajlarını sunacağı önceden görülebiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 07:58
BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA 2026

Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.490 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 6.750 TL

Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

PiranTech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı: 1.790 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.999 TL

Homendra Ekmeklikli Mutfak Dolabı: 1.499 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri: 85 TL - 89 TL

Kabin Boy Valiz Kılıfı: 129 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Bonera Desenli Emaye Kızartma Tenceresi: 429 TL

Heifer Bella Gusto Stand Mikser: 5.490 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Benante Desenli Fırın Kabı: 599 TL

Paşabahçe 2'li Oval Servis Tabağı: 99 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 MART CUMA

Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: Tahran'a yeni bombardıman Lübnan'a füze saldırısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı hazırlığı! Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı hazırlığı! 09:48
Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! 09:36
Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! 09:27
Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! 09:16
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! 09:00
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! 01:01
Daha Eski
Saran'dan tek cümlelik açıklama! Saran'dan tek cümlelik açıklama! 01:01
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:01
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 01:01
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:01