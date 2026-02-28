AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi!

2026 AÖF Bahar Dönemi sınavları için planlama zamanı! Güz Dönemi sınavları tamamlandı, şimdi sıra vize ve final tarihlerinde. AÖF sınav tarihleri ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, AÖF bahar dönemi sınavlarının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. İşte 2025-2026 akademik takvime göre detaylı vize ve final takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ

2026 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları, 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem ortasındaki başarılarını ölçen önemli bir değerlendirme niteliği taşıyor. Ara sınavlar, derslerdeki bilgilerin pekiştirilmesi ve final sınavına hazırlık açısından kritik bir rol oynuyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 09-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, final sınavları sayesinde dönem boyunca edindikleri bilgileri ölçme fırsatı bulacak. Bu sınavlar, akademik yılın en önemli değerlendirmelerinden biri olarak öne çıkıyor ve genel başarı puanına doğrudan etki ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2026 yaz döneminde AÖF Yaz Okulu Sınavları 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları, öğrencilerin devamsızlık veya başarısız oldukları dersleri telafi edebilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Bu tarihler, öğrencilerin eksiklerini tamamlama ve akademik yıl planlamasını yapma açısından önemli bir dönemeç oluşturuyor.