Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdi “23 Şubat Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?”, “Büyük ikramiye kime çıktı?” ve “Kazandıran numaralar hangileri?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 21:37
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Çılgın Sayısal Loto'da 23 Şubat 2026 Pazartesi çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar açıklandı. Milyonlarca loto severin merakla beklediği sonuçlar belli oldu. Peki Sayısal Loto kime çıktı? Kazanan numaralar neler? Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta kaç kişi büyük ikramiyeyi paylaştı? Biletinizi kontrol etmek ve kazandıran numaraları öğrenmek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 23 Şubat Pazartesi günü saat 21.30'da çekildi.

SAYISAL LOTO 23 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

6-10-11-7-55-39

Joker: 70

SüperStar: 1

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 21 ŞUBAT

31-35-66-68-71-82

Joker: 15

SüperStar: 54

23 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 23 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
