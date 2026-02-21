CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Bursa kura sonuçları | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet sorgulama ekranı)

TOKİ Bursa kura sonuçları | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet sorgulama ekranı)

Bursa TOKİ kura sonuçları 21 Şubat 2026 isim listesi sorgulama ekranı on binlerce vatandaşın erişimine açılıyor. Nilüfer, İnegöl, Gürsu, Kestel ve Karacabey başta olmak üzere Bursa genelinde inşa edilecek toplam 17 bin 225 sosyal konutun hak sahipleri, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen dev çekilişle belirlendi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen asil ve yedek kazananlar listesi, eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine yüklendi. İşte T.C. kimlik numarası ile Bursa TOKİ kura sonuçları öğrenme ekranı ve ilçe ilçe tam isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:25
TOKİ Bursa kura sonuçları | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet sorgulama ekranı)

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI | Bursa'da sosyal konut hayali kuran binlerce aile için beklenen kura maratonu, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda düzenlendi. 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen çekilişlerde, 17 bin 225 şanslı vatandaşın isimleri noter huzurunda ilan edildi. Modern ve yatay mimariyle yükselecek projeler için başvuruda bulunan Bursalılar, e-Devlet ve TOKİ resmi sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor. Nilüfer ve İnegöl etaplarında heyecan doruğa çıkarken, kesinleşen isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte TOKİ kura sonuçları, kazanan asil ve yedeklerin isim listesi ve e-Devlet üzerinden kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ Bursa kura sonuçları 2026

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bursa'nın konut ihtiyacına nefes aldıracak olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi, 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda noter huzurunda start aldı. Nilüfer'den İnegöl'e, Mustafakemalpaşa'dan Kestel'e kadar şehrin dört bir yanını kapsayan toplam 8.650 konut için on binlerce başvuru yapıldı. Bursa'nın hızla artan nüfusu ve sanayi odaklı gelişimi göz önüne alındığında, bu kura sadece bir çekiliş değil; şehirdeki kiralık ve satılık konut piyasasını da dengeleyecek kritik bir adım olarak görülüyor.

BURSA TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı (e-DEVLET)

TOKİ Bursa kura sonuçları Asil ve yedekler isim listesi

TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Arama trafiğinin en yoğun olduğu bu noktada, sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki güvenli kanalları kullanabilirsiniz:

1. e-Devlet Üzerinden Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresine giriş yaparak arama motoruna "TOKİ Kura Sonucu" yazmanız yeterli. Bursa projesini seçtiğinizde "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini göreceksiniz.

2. TOKİ Resmi Sayfası (PDF İsim Listesi): Eğer komşularınızın veya akrabalarınızın da durumunu merak ediyorsanız, toki.gov.tr adresinden yayınlanan noter onaylı PDF listelerini indirerek tüm kazananları görebilirsiniz.

TOKİ Bursa kura sonuçlarıe-Devlet sorgulama ekranı

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Büyükorhan 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Gemlik 3000 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Harmancık 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa İnegöl 4000 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa İznik 250 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Keles 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Mudanya 300 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Mustafakemalpaşa 750 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Orhaneli 175 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Orhangazi 400 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

Bursa Yenişehir 500 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

TOKİ Bursa kura sonuçları 2026

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR İÇİN ÜCRET İADESİ SÜRECİ

Kurada adı çıkmayan Bursalı hemşehrilerimiz için 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade süreci şu şekilde işleyecek:

a)Ne zaman ödenir?

Kura çekiminden 5 iş günü sonra iadeler başlar (Tahminen 26-27 Şubat).

b) Nasıl alınır?

ziraat Bankası veya Halkbank ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü üzerinden T.C. kimlik numarası ile nakit olarak çekilebilir.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

Kurada "Asil" olarak seçilen şanslı vatandaşları 2026 yılı içinde yoğun bir takvim bekliyor:

a) Sözleşme Tarihi: TOKİ'nin resmi web sitesinde ilan edilecek olan tarihlerde bankaya giderek sözleşme imzalanacak.

b) Ödeme Planı: Konut bedelinin %10'u peşinat olarak alınacak. Taksitler ise 240 ay vade ile ödenecek. Ortalama taksitlerin Bursa projeleri için 8.500 TL bandında başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
Eyüpspor 3 puanı 90+1'de kaptı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da o isme sürpriz talip!
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! 15:12
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 15:11
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 14:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 14:42
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14
Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 13:24
Daha Eski
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 13:32
Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! 13:40
Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! 13:47
Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! 13:58
Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! 14:20
Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? 14:37