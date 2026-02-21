TOKİ Bursa kura sonuçları | Asil ve yedekler isim listesi (e-Devlet sorgulama ekranı)

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI | Bursa'da sosyal konut hayali kuran binlerce aile için beklenen kura maratonu, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda düzenlendi. 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen çekilişlerde, 17 bin 225 şanslı vatandaşın isimleri noter huzurunda ilan edildi. Modern ve yatay mimariyle yükselecek projeler için başvuruda bulunan Bursalılar, e-Devlet ve TOKİ resmi sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor. Nilüfer ve İnegöl etaplarında heyecan doruğa çıkarken, kesinleşen isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte TOKİ kura sonuçları, kazanan asil ve yedeklerin isim listesi ve e-Devlet üzerinden kura sonucu sorgulama ekranı...

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bursa'nın konut ihtiyacına nefes aldıracak olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi, 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu'nda noter huzurunda start aldı. Nilüfer'den İnegöl'e, Mustafakemalpaşa'dan Kestel'e kadar şehrin dört bir yanını kapsayan toplam 8.650 konut için on binlerce başvuru yapıldı. Bursa'nın hızla artan nüfusu ve sanayi odaklı gelişimi göz önüne alındığında, bu kura sadece bir çekiliş değil; şehirdeki kiralık ve satılık konut piyasasını da dengeleyecek kritik bir adım olarak görülüyor.

BURSA TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı (e-DEVLET)

TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Arama trafiğinin en yoğun olduğu bu noktada, sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki güvenli kanalları kullanabilirsiniz:

1. e-Devlet Üzerinden Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresine giriş yaparak arama motoruna "TOKİ Kura Sonucu" yazmanız yeterli. Bursa projesini seçtiğinizde "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini göreceksiniz.

2. TOKİ Resmi Sayfası (PDF İsim Listesi): Eğer komşularınızın veya akrabalarınızın da durumunu merak ediyorsanız, toki.gov.tr adresinden yayınlanan noter onaylı PDF listelerini indirerek tüm kazananları görebilirsiniz.

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Büyükorhan 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Gemlik 3000 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Harmancık 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa İnegöl 4000 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa İznik 250 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Keles 100 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Mudanya 300 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Mustafakemalpaşa 750 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Orhaneli 175 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Orhangazi 400 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN Bursa Yenişehir 500 Konut | Asil Ve Yedekler İsim Listesi İçin TIKLAYIN

HAK SAHİBİ OLAMAYANLAR İÇİN ÜCRET İADESİ SÜRECİ

Kurada adı çıkmayan Bursalı hemşehrilerimiz için 5.000 TL'lik başvuru bedeli iade süreci şu şekilde işleyecek:

a)Ne zaman ödenir?

Kura çekiminden 5 iş günü sonra iadeler başlar (Tahminen 26-27 Şubat).

b) Nasıl alınır?

ziraat Bankası veya Halkbank ATM'lerinden "Kartsız İşlemler" menüsü üzerinden T.C. kimlik numarası ile nakit olarak çekilebilir.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

Kurada "Asil" olarak seçilen şanslı vatandaşları 2026 yılı içinde yoğun bir takvim bekliyor:

a) Sözleşme Tarihi: TOKİ'nin resmi web sitesinde ilan edilecek olan tarihlerde bankaya giderek sözleşme imzalanacak.

b) Ödeme Planı: Konut bedelinin %10'u peşinat olarak alınacak. Taksitler ise 240 ay vade ile ödenecek. Ortalama taksitlerin Bursa projeleri için 8.500 TL bandında başlaması bekleniyor.