CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Şubat Survivor bölümünde izleyicileri yine büyük bir heyecan bekliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da haftanın kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 00:04 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 00:05
Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı sonrası izleyiciler büyük merak içinde. 22 Şubat Survivor bölümünde hem oyun alanında hem de ada konseyinde tansiyon yükselecek. "Survivor yeni bölüm fragmanı izle", "22 Şubat Survivor kim elenecek?", "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım eleme potasının son isimlerini belirledi. Survivor'da 21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu izlemek için tıklayın

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Bu haftaki eleme adayları bu şekilde:

  • Engincan
  • Onur Alp
  • Can
  • Eren

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor Nagihan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Seren Ay Çetin kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Can Berkay kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Nefise kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Lina hakkında merak edilenler Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan tepki paylaşımı!
Buruk: Büyük bir komedi
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 23:29
Palut: Ayağımız yere basmalı Palut: Ayağımız yere basmalı 23:04
Dev derbide kazanan VakıfBank Dev derbide kazanan VakıfBank 22:49
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 22:42
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:18
Chelsea 1 puana razı Chelsea 1 puana razı 21:18
Daha Eski
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 21:35
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 21:58
Inter son 15 dakikada açıldı Inter son 15 dakikada açıldı 22:19
Sara: Daha çok istediler Sara: Daha çok istediler 22:23
Uğurcan: Tam konsantre değildik Uğurcan: Tam konsantre değildik 22:27
Arda'lı Real Madrid son dakikada yıkıldı Arda'lı Real Madrid son dakikada yıkıldı 22:30