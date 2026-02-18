CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Mersin kura sonuçları 2026 | e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Mersin kura sonuçları 2026 | e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

Mersin’de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında beklenen dev çekiliş gerçekleşti. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü noter huzurunda başlatılan kura maratonuyla, Mersin genelinde inşa edilecek toplam 8 bin 190 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) başta olmak üzere Tarsus’tan Mut’a, Erdemli’den Silifke’ye kadar tüm ilçelerde on binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği kura sonuçları, e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte Mersin TOKİ kura sonuçları sorgulama rehberi ve ilçelere göre asil ve yedekler tam liste...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:38
TOKİ Mersin kura sonuçları 2026 | e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Akdeniz etabına geçildi. 18 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla noter denetiminde başlayan Mersin kura çekimi, şehrin konut ihtiyacına dev bir neşter vuruyor. Toplam 8 bin 190 konutun dağıtıldığı çekilişlerde, özellikle Mersin Merkez ve Tarsus gibi yoğun talep gören bölgelerde büyük bir heyecan yaşandı. Şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura töreninde, kura kürelerinden çıkan her isim salonu dolduran ve ekran başındaki binlerce Mersinli için yeni bir hayatın kapısını araladı. Noter onayının ardından kesinleşen asil ve yedek listeler, anlık olarak sorgulama sistemlerine yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Mersin kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile asil ve yedekler isim listeleri...

TOKİ MERSİN KURA SONUCU SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Mersin kura sonuçları 2026

MERSİN TOKİ KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Mersin kura çekimi sonrası adınızın listede olup olmadığını öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak anlık durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresinde yayınlanan noter onaylı PDF isim listeleri aracılığıyla asil ve yedek isimleri kontrol edebilirsiniz.

Kısa Mesaj:

Hak sahibi olan vatandaşların bir kısmına TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir; ancak en kesin sonuç e-Devlet üzerinden görülmektedir.

TOKİ Mersin e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MERSİN KURA SONUCU ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ (İLÇELERE GÖRE)

Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Aydıncık 40 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Erdemli 500 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Gülnar 100 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Mut 750 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Silifke 800 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Tarsus 1000 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

TOKİ Mersin kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ ÖDEME PLANI | KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Mersin'de hak sahibi olan vatandaşları bekleyen ödeme şartları ve konut detayları şöyle:

  • Ödeme Şartları: Konut bedelinin %10'u peşin, kalan tutar ise 240 ay (20 yıl) vade ile ödenecek.

  • Taksit Tahminleri: 2026 yılı güncel verilerine göre 2+1 konutlar için taksitlerin yaklaşık 8.250 TL'den başlaması öngörülüyor.

  • Teslim Tarihi: Mersin projelerinde inşaatların hızla başlaması ve ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

  • Mimari Yapı: Mersin'in iklimine ve yerel dokusuna uygun, depreme dayanıklı, geniş balkonlu ve "Yatay Mimari" esaslı bloklar inşa edilecek.

İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan Etiyopya dönüşü açıkladı: "Terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco konuşuyor | CANLI Tedesco konuşuyor | CANLI 12:15
Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! 12:12
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! 11:44
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03
Daha Eski
Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? 11:11
Bodo Glimt-Inter maçı hangi kanalda? Bodo Glimt-Inter maçı hangi kanalda? 11:24
Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı! Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı! 11:27
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 11:32
Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:34
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 11:34