TOKİ Mersin kura sonuçları 2026 | e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Akdeniz etabına geçildi. 18 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla noter denetiminde başlayan Mersin kura çekimi, şehrin konut ihtiyacına dev bir neşter vuruyor. Toplam 8 bin 190 konutun dağıtıldığı çekilişlerde, özellikle Mersin Merkez ve Tarsus gibi yoğun talep gören bölgelerde büyük bir heyecan yaşandı. Şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura töreninde, kura kürelerinden çıkan her isim salonu dolduran ve ekran başındaki binlerce Mersinli için yeni bir hayatın kapısını araladı. Noter onayının ardından kesinleşen asil ve yedek listeler, anlık olarak sorgulama sistemlerine yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Mersin kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile asil ve yedekler isim listeleri...

TOKİ MERSİN KURA SONUCU SORGULA | e-DEVLET

MERSİN TOKİ KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Mersin kura çekimi sonrası adınızın listede olup olmadığını öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak anlık durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresinde yayınlanan noter onaylı PDF isim listeleri aracılığıyla asil ve yedek isimleri kontrol edebilirsiniz. Kısa Mesaj: Hak sahibi olan vatandaşların bir kısmına TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir; ancak en kesin sonuç e-Devlet üzerinden görülmektedir.

TOKİ MERSİN KURA SONUCU ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ (İLÇELERE GÖRE)

Mersin Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Aydıncık 40 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Erdemli 500 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Gülnar 100 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Mut 750 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Silifke 800 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

Tarsus 1000 konut | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ için tıklayın

TOKİ ÖDEME PLANI | KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Mersin'de hak sahibi olan vatandaşları bekleyen ödeme şartları ve konut detayları şöyle: